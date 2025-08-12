¿Qué es la Guardia Nacional que Trump ha desplegado en Washington?

Trump ordena desplegar la Guardia Nacional en Washington D.C. por crisis de seguridad. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado el despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C. para combatir la delincuencia, una medida que ha sido criticada por las autoridades demócratas de la ciudad, quienes la consideran desproporcionada.

Se trata de la segunda vez, desde su regreso al poder, que Trump recurre a este cuerpo, tras haberlo hecho en Los Ángeles para contener protestas contra las redadas migratorias, en una decisión que también generó oposición en California.

¿Quiénes forman la Guardia Nacional?

La Guardia Nacional de Estados Unidos es una fuerza de reserva militar integrada por voluntarios, cuyo propósito principal es actuar como apoyo del Ejército y la Fuerza Aérea en situaciones de emergencia, como desastres naturales o disturbios civiles.

Cada estado del país y el Distrito de Columbia —donde se encuentra Washington— tiene su propia unidad, formada en su mayoría por efectivos a tiempo parcial que combinan su servicio con otros trabajos civiles.

Con alrededor de 433,000 miembros en todo el país, sus integrantes cuentan con entrenamiento y equipamiento similares a los de las fuerzas regulares.

¿Cómo se despliega?

La Guardia Nacional tiene un doble mando: estatal y federal. Normalmente, es el gobernador de un estado quien activa el cuerpo en situaciones de emergencia local, aunque el presidente de Estados Unidos puede "federalizarlo" cuando considera que la crisis supera las capacidades estatales.

El caso del Distrito de Columbia es distinto, ya que no es un estado y su Guardia Nacional depende exclusivamente del presidente para ser activada.

En cualquier circunstancia, la Guardia Nacional solo tiene autoridad dentro del estado o territorio donde ha sido activada.

¿Por qué en Washington?

Trump declaró una emergencia de seguridad pública para tomar el control de la policía de la capital por un máximo legal de 30 días y desplegar en sus calles al menos 800 efectivos de la Guardia Nacional.

El republicano justificó su decisión alegando que la tasa de homicidios de Washington —considerada históricamente una de las ciudades más peligrosas del país— supera con creces la de capitales como Bogotá o Ciudad de México. También afirmó que busca retirar de las calles a las personas sin hogar, sin especificar su destino.

La alcaldesa de la ciudad, la demócrata Muriel Bowser, calificó la medida como "inquietante y sin precedentes" y destacó que los crímenes violentos han caído un 26 % este año.

En junio, Trump ya había desplegado cerca de 5.000 efectivos en Los Ángeles para respaldar los operativos migratorios frente a las masivas protestas contra las redadas, un despliegue que fue objeto de litigios judiciales por no contar con el consentimiento del gobernador.

¿Ha ocurrido antes en la capital?

La Guardia Nacional ha sido desplegada en Washington en varias ocasiones a lo largo de la historia, en general para contener protestas. La última vez ocurrió durante el primer mandato de Trump (2017-2021).

En 2020, el republicano ordenó el despliegue de unos 4,000 efectivos para contener las manifestaciones contra la violencia policial y el racismo tras la muerte de George Floyd, incluido el desalojo por la fuerza de una protesta frente a la Casa Blanca.

En enero de 2021, durante el asalto al Capitolio por una turba de simpatizantes de Trump, solo se desplegaron 340 soldados, lo que llevó a la oposición demócrata a acusar al entonces mandatario de haber respondido de forma lenta y limitada a la crisis.