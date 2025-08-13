×
Alcalde inmigrante vota a favor de cárcel migratoria en pequeño pueblo de Tennessee

El alcalde de Mason, Eddie Noeman, el primer inmigrante egipcio en representar a la ciudad, votó a favor de reabrir la cárcel y firmar un contrato con ICE

    Expandir imagen
    Alcalde inmigrante vota a favor de cárcel migratoria en pequeño pueblo de Tennessee
    El alcalde de Mason, Eddie Noeman. (FUENTE EXTERNA)

    El Ayuntamiento de un pequeño pueblo del oeste de Tennessee, dirigido por un inmigrante, aprobó reabrir una prisión de la ciudad como centro de detención de inmigrantes, a pesar de la oposición de miembros de la comunidad.

    • En medio de una acalorada reunión el Concejo Municipal de la ciudad de Mason, de alrededor de 1,300 habitantes, aprobó el martes por la noche otorgar un contrato a la compañía Core Civic para que administre el centro de detención que albergará detenidos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

    Solo tres de los siete funcionarios electos votaron a favor de la iniciativa, al menos dos miembros del concejo votaron en contra de reabrir la cárcel y dos más se abstuvieron.

    El alcalde de Mason, Eddie Noeman, el primer inmigrante egipcio en representar a la ciudad, votó a favor de reabrir la cárcel y firmar un contrato con ICE, citando las oportunidades laborales y económicas para la ciudad.

    Decenas de personas se manifestaron en contra del nuevo contrato; sin embargo, este fue aprobado.

    La cárcel fue cerrada en el 2021

    En la sesión abierta al público, Noeam dijo que apoyó la reapertura de la cárcel por "el bien de la ciudad" y que solo busca dar trabajo a la gente de la ciudad sin mencionar a los inmigrantes, según información citada por NBC.

    La cárcel que puede albergar a 600 detenidos fue cerrada en el año 2021 bajo la presidencia del entonces presidente Joe Biden (2021-2025), un mandato que fue revocado por la actual administración.

    La Administración del presidente Donald Trump ha recurrido a hasta 150 cárceles locales para retener a migrantes ante una subida del 49 % en la cifra de personas que están bajo custodia del ICE desde que comenzó su presidencia en enero.

