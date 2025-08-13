Hombre es detenido por amenazar a viuda de CEO de UnitedHealthcare asesinado en Nueva York

Un hombre fue detenido este miércoles en Nueva York por amenazar e insultar a la viuda del consejero delegado de la aseguradora UnitedHealthcare que fue asesinado el diciembre pasado, Brian Thomson, cuyo crimen que ha dado paso a un mediático caso.

El detenido, Shane Daley, fue acusado de ciberacoso en un tribunal de Albany, la capital del estado de Nueva York, por enviar mensajes de voz con amenazas a Paulette Thompson los días posteriores al asesinato de su marido, el 4 de diciembre, según la imputación, recogida por medios locales.

En tres crudos mensajes de voz citados en la acusación, el sujeto se refiere a Thompson, que dirigía la mayor aseguradora médica de EE. UU., "cerdo capitalista", insulta a sus hijos, le desea sufrimiento a su viuda y advierte a la mujer de que le "seguirán sucediendo" tragedias.

Por el asesinato de Thompson, quien el día de su muerte se dirigía a una conferencia de inversores temprano en el centro de Manhattan, ha sido acusado Luigi Mangione, un joven de 27 años y de buena familia, que se fugó tras el crimen y fue detenido cinco días después en Pensilvania.

Balas

El presunto asesino dejó en la escena tres casquillos de bala inscritos con las palabras "delay" (retrasar), "defend" (defender) y "depose" (destituir), una posible referencia a la estrategia común utilizada por las aseguradoras para rechazar reclamaciones, y portaba un manifiesto que expresaba animadversión a ese sector.

Mangione, encarcelado de manera preventiva, está acusado de asesinato a nivel federal y estatal en Nueva York, y afronta una posible pena de muerte si es declarado culpable, castigo que ha pedido expresamente la Fiscalía federal. También está imputado en Pensilvania.

El caso se ha vuelto mediático por la división alrededor de un suceso interpretado por algunos como un 'correctivo' a la industria de los seguros de salud en EE. UU., y la figura de Mangione ha sido ensalzada en las redes sociales como una especie de "justiciero" de siglo XXI.