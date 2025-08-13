Funcionario del Gobierno Trump dirigió centro que daba noticias falsas del Tren de Aragua

Joseph Humire, encargado para Latinoamérica del Departamento de Defensa de Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

Joseph Humire, encargado para Latinoamérica del Departamento de Defensa de Estados Unidos, trabajó en un centro de ideas que difundía noticias falsas sobre la banda trasnacional Tren de Aragua, según revela un análisis de InSight Crime, organización que analiza las operaciones del crimen organizado.

Antes de trabajar para el Gobierno de Trump, Humire ejerció durante más de una década como el director del Centro para una Sociedad Libre y Segura (SFS), un 'think tank' con sede en Washington que investiga asuntos de seguridad en el continente americano.

Dicha organización publicó un monitoreo de presuntos crímenes cometidos por el Tren de Aragua dentro de Estados Unidos que, según InSight Crime, recogió al menos cinco eventos falsos.

Una de las noticias falsas fue difundida el pasado 10 de marzo y aseguraba que el Departamento de Policía de San Antonio (Texas) había arrestado a un presunto miembro del Tren de Aragua tras robar a mano armada en una tienda de conveniencia.

El reciente nombramiento de Humire se produce en un momento en el que la Administración de Trump ha intensificado su estrategia contra los carteles del narcotráfico en Latinoamérica y contra el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, al que acusa de tener lazos con el Tren de Aragua.

Tren de Aragua

El Tren de Aragua es una organización criminal surgida en la prisión de Tocorón, en el estado venezolano de Aragua, que en la última década ha expandido sus operaciones a varios países de Suramérica.

La Administración de Trump lo designó como grupo terrorista, pero persiste el debate sobre el verdadero alcance de su presencia y poder en territorio estadounidense.

Dos veteranos analistas de inteligencia de Estados Unidos fueron despedidos en mayo pasado tras redactar un memorándum en el que desestimaban que el Gobierno de Maduro dirija el Tren de Aragua.