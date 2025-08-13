×
Donald Trump
Demócratas piden a Trump revertir despedido de la responsable de estadísticas de empleo

Trump acusa manipulación de cifras de empleo sin presentar pruebas

    Expandir imagen
    Demócratas piden a Trump revertir despedido de la responsable de estadísticas de empleo
    Polémica por remoción de Erika McEntarfer tras reporte de desaceleración laboral de la Oficina de Estadísticas Laborales. (FUENTE EXTERNA)

    Un grupo de 87 legisladores demócratas, liderados por el congresista Greg Casar, urgió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a revertir el despido de la encargada de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) por el temor a que sus acciones politicen y afecten la inversión en el país.

    El despido de Erika McEntarfer fue catalogado por los demócratas como una decisión "que podría perjudicar la creación de empleos y reducir la inversión de Estados Unidos".

    Los firmantes de la carta alertaron que remover a expertos técnicos por razones políticas mina la credibilidad del sistema estadístico nacional.

    • "El acceso a datos confiables no es un asunto partidista", apuntaron.

    Alegan riesgo a la credibilidad 

    El pasado 1 de agosto, Trump despidió a McEntarfer justo tras un reporte laboral que mostró una desaceleración en la creación de empleo y una fuerte revisión a la baja en los datos de mayo.

    En un comunicado publicado en su plataforma Truth Social, el republicano denunció, sin pruebas, que los datos estaban "manipulados" y afirmó que se trataba de una funcionaria de la anterior administración de Joe Biden que favorecía intereses demócratas.

    Expertos en economía y exfuncionarios del BLS calificaron el despido de "infundado" y advirtieron sobre el riesgo de socavar la credibilidad del sistema estadístico federal, considerado crucial para la planeación de políticas públicas y la toma de decisiones en los mercados.

    Los demócratas subrayaron que decisiones como el despido de McEntarfer podrían generar incertidumbre entre inversionistas y empleadores, al comprometer la calidad y la confiabilidad de los datos que utilizan para tomar decisiones estratégicas.

