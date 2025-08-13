Demócratas piden a Trump revertir despedido de la responsable de estadísticas de empleo

Polémica por remoción de Erika McEntarfer tras reporte de desaceleración laboral de la Oficina de Estadísticas Laborales. ( FUENTE EXTERNA )

Un grupo de 87 legisladores demócratas, liderados por el congresista Greg Casar, urgió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a revertir el despido de la encargada de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) por el temor a que sus acciones politicen y afecten la inversión en el país.

El despido de Erika McEntarfer fue catalogado por los demócratas como una decisión "que podría perjudicar la creación de empleos y reducir la inversión de Estados Unidos".

Los firmantes de la carta alertaron que remover a expertos técnicos por razones políticas mina la credibilidad del sistema estadístico nacional.

"El acceso a datos confiables no es un asunto partidista", apuntaron.

Alegan riesgo a la credibilidad

El pasado 1 de agosto, Trump despidió a McEntarfer justo tras un reporte laboral que mostró una desaceleración en la creación de empleo y una fuerte revisión a la baja en los datos de mayo.

En un comunicado publicado en su plataforma Truth Social, el republicano denunció, sin pruebas, que los datos estaban "manipulados" y afirmó que se trataba de una funcionaria de la anterior administración de Joe Biden que favorecía intereses demócratas.

Expertos en economía y exfuncionarios del BLS calificaron el despido de "infundado" y advirtieron sobre el riesgo de socavar la credibilidad del sistema estadístico federal, considerado crucial para la planeación de políticas públicas y la toma de decisiones en los mercados.

Los demócratas subrayaron que decisiones como el despido de McEntarfer podrían generar incertidumbre entre inversionistas y empleadores, al comprometer la calidad y la confiabilidad de los datos que utilizan para tomar decisiones estratégicas.