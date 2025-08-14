Un funcionario acusado de delito grave por lanzar un sándwich a un policía en Washington

Fiscal Bondi califica ataque con sándwich como ejemplo de "Estado profundo". ( FUENTE EXTERNA )

Un trabajador del Departamento de Justicia de Estados Unidos fue detenido y enfrenta un delito grave por haber lanzado un sándwich contra un agente federal en Washington.

El suceso coincidió con la orden del presidente, Donald Trump, para que el Gobierno federal tomara el control de la policía de la capital y desplegara la Guardia Nacional para combatir la criminalidad en la ciudad.

Según imágenes difundidas en redes sociales, Sean Charles Dunn, de 37 años, se encaró el domingo por la noche, en una zona de bares de la capital, contra un grupo de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) a gritos de "fascistas" y lanzó un sándwich que golpeó a uno de ellos en el pecho.

"Si tocas a cualquier agente del orden público, iremos tras de ti", declaró este jueves en redes sociales la fiscal general del país, Pam Bondi, al hacerse eco de la noticia.

Despedido y acusado

Bondi anunció que el hombre fue despedido del Departamento de Justicia y, además, está "acusado de un delito grave".

Para la fiscal, el hecho de que este Dunn trabajara en el Departamento de Justicia es un ejemplo de la existencia del "Estado profundo", un supuesto grupo de funcionarios que se estarían resistiendo a aplicar las políticas del nuevo Gobierno de Trump.

"NO trabajarás en esta Administración si le faltas el respeto a nuestro gobierno y a las fuerzas del orden", apuntó Bondi.

Desde que el Gobierno de Trump asumió el lunes las tareas de seguridad en Washington, cientos de agentes federales patrullan por las calles de la capital y han establecido controles vehiculares en diferentes puntos de la ciudad.