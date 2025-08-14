×
Compartir
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Juegos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Cumbre de Alaska
Cumbre de Alaska

Los rusos no esperan avances en la cumbre de Putin y Trump en Alaska, según una encuesta

El Kremlin afirmó los líderes hablarán en la cumbre de los "asuntos más complejos", pero no firmarán ningún documento

    Expandir imagen
    Los rusos no esperan avances en la cumbre de Putin y Trump en Alaska, según una encuesta
    Rescatistas ucranianos trabajan en el lugar del ataque con drones contra un edificio residencial de cinco plantas en Kyiv, Ucrania, en medio de la invasión de Rusia.

    (EFE)

    Solo un 20 % de los rusos cree que la cumbre entre el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en Alaska (EE. UU.) acabará con acuerdos que permitan "resolver y detener" el conflicto en Ucrania, según una encuesta publicada este jueves, a un día de la reunión entre los dos mandatarios.

    Una cuarta parte de los encuestados opina que las negociaciones "llevarán a un callejón sin salida" y no darán lugar a ningún acuerdo, según el sondeo, citado por el diario Kommersant.

    Un 2 % considera además que la cumbre puede ser cancelada en cualquier momento.

    RELACIONADAS
    • A la vez, un 34 % de los ciudadanos opina que la situación tras la reunión de Putin y Trump "será mejor que ahora".

    "Ningún cambio" 

    Y el 45 % simplemente no espera ningún cambio a raíz de las negociaciones que tendrán lugar en la base militar Elmendorf-Richardson, cerca de la capital de Alaska, Anchorage.

    El Kremlin afirmó horas antes que los líderes de Rusia y EE. UU. hablarán en la cumbre de mañana de los "asuntos más complejos", pero no firmarán ningún documento.

    Trump afirmó este jueves que hay "un 25 %" de probabilidad de que la reunión con Putin no prospere.

    Se trata del primer encuentro entre los mandatarios de Rusia y Estados Unidos desde la vuelta de Trump a la Casa Blanca en noviembre de 2024 y desde el comienzo de la guerra en Ucrania en febrero de 2022. 

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 