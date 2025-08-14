Trump sugiere que Zelenski podría unirse a cumbre de Alaska si reunión con Putin va bien

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski y sus homólogos estadounidense Donald Trump y el ruso Vladimir Putin. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este jueves que el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, podría sumarse a la cumbre de Alaska si la reunión del viernes con el líder ruso, Vladímir Putin, en ese lugar transcurre satisfactoriamente.

"No sé dónde tendremos la segunda reunión, pero tenemos una idea de tres lugares diferentes, e incluiremos la posibilidad, porque sería mucho más fácil, de quedarnos en Alaska", dijo Trump en una entrevista con la cadena de radio Fox News.

El mandatario republicano insistió en que una cumbre trilateral, que incluiría a Zelenski, solo se producirá si la reunión con Putin va bien.

El deseo de Trump

Trump ya reveló el miércoles que su deseo es que el encuentro de los tres se produzca casi inmediatamente después del cara a cara que el estadounidense tendrá con el jefe del Kremlin en Anchorage (Alaska).

En la entrevista con Fox News, explicó que todavía no ha hablado con el líder ucraniano sobre esa posible segunda reunión porque puede que no se produzca.

Aseguró que si el encuentro con Putin da buenos resultados, llamará inmediatamente a Zelenski y a los líderes europeos, pero si esta no va bien, no llamará "a nadie".

Insistió, sin embargo, en que su objetivo es que haya un encuentro con Putin y Zelenski a la vez porque, dijo, son estos quienes deben negociar el acuerdo de paz en Ucrania.

"Sería conveniente que tuviéramos una buena reunión, porque voy a dejar que negocien su acuerdo. Yo no voy a negociar el acuerdo, voy a dejar que negocien ese acuerdo", expresó.

Trump prometió también que tras reunirse con Putin dará una rueda de prensa, pero no confirmó que vaya a ser conjunta con el líder ruso, pues esto dependerá de los resultados del encuentro.

Trump y Putin se reunirán en una base militar en Anchorage (Alaska) tras varios meses en los que el republicano ha expresado su frustración por la negativa del Kremlin a detener los bombardeos en Ucrania, y ha amenazado con imponer nuevas sanciones a Rusia, país que ya enfrenta fuertes restricciones impuestas por Occidente.

Putin no se reúne con un líder estadounidense desde la cumbre celebrada con Joe Biden en junio de 2021 en Ginebra (Suiza) y la última vez que se vio las caras con Trump fue en junio de 2019 en Osaka (Japón), durante el primer mandato del republicano.