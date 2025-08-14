Trump y Putin hablarán con la prensa tras su cumbre en Alaska

Una combinación de imágenes de los presidentes Donald Trump y Vladímir Putin. ( FUENTE EXTERNA )

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladímir Putin, tienen previsto ofrecer una rueda de prensa conjunta mañana viernes tras su reunión en una base militar estadounidense en Alaska para dialogar sobre una tregua en Ucrania, confirmó este jueves la Casa Blanca.

"Mañana (el presidente Trump) partirá rumbo a nuestra base militar conjunta en Anchorage, Alaska, donde mantendrá una reunión cara a cara con el presidente Putin, la cual será seguida de un almuerzo bilateral con las respectivas delegaciones de ambos países, y luego una conferencia de prensa", dijo la portavoz de la Administración, Karoline Leavitt.

Preguntada en la cadena Fox News sobre si los periodistas tendrán la posibilidad de hacer preguntas a cada mandatario, Leavitt respondió que "ese es el plan".

Depende de éxito de la cumbre

Sin embargo, Trump aclaró poco después que todo depende del éxito de las conversaciones con su homólogo ruso.

"No sé si va a ser (una rueda de prensa) conjunta. Ni siquiera lo hemos hablado", dijo este jueves a la cadena de radio Fox News. "Si la reunión no termina bien, yo simplemente daré una conferencia de prensa y me iré", agregó.

Sobre el encuentro, Leavitt dijo que el mandatario estadounidense quiere "mirar al presidente ruso a los ojos y ver qué avances se pueden lograr" para poner fin a la guerra entre Moscú y Kiev.

La portavoz de la Casa Blanca no quiso ofrecer detalles sobre las demandas o puntos de discusión que Trump llevará ante Putin, aunque insistió en que el republicano "tiene muchas herramientas a su disposición que podría usar si fuera necesario".

"Ciertamente, hay sanciones y muchas otras medidas que podría utilizar si tuviera que hacerlo, aunque la diplomacia y la negociación siempre ha sido el camino escogido por este presidente", indicó.

También calificó de "patéticas" las críticas a la reunión y señaló que el mandatario estadounidense "sabe lo que hace".

Trump y Putin se reunirán este viernes 15 de agosto en la base militar Elmendorf-Richardson de la ciudad de Anchorage, en el territorio estadounidense de Alaska que fue parte de Rusia hasta 1867.

La reunión será la primera entre los líderes de EE. UU. y Rusia desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania.

Leavitt rebajó a inicios de esta semana las expectativas de que la cumbre sirva para cerrar un acuerdo de paz y dijo que será un "ejercicio de escucha" para el mandatario republicano.

Este miércoles, Trump dijo que esta reunión servirá para "ver dónde estamos" y que si el encuentro va bien irá seguido de "un segundo rápidamente", que sí podría devenir en resultados claros sobre un alto el fuego y un proceso de paz para Ucrania.