Presentan cargos por el asesinato de un turista que viajó a ver a Bad Bunny en Puerto Rico

El Departamento de Justicia de Puerto Rico presentó este viernes cargos contra Kalel Jorell Martínez, de 38 años, en la Sala de Investigaciones del Centro Judicial de San Juan, por el asesinato del turista estadounidense Kevin Mares, ocurrido el pasado 10 de agosto en La Perla, en el Viejo San Juan.

De acuerdo a las autoridades, los hechos ocurrieron alrededor de las 4:00 de la madrugada (8:00 GMT) cuando Mares, un turista estadounidense de 25 años que estaba en Puerto Rico para asistir al concierto de Bad Bunny, estaba con unas amistades en el barrio de La Perla.

Martínez, sin licencia para portar el arma, debido a una disputa disparó e hirió a dos personas y alcanzó mortalmente a Mares, quien no tenía relación con el altercado.

La fiscal Melba López presentó una acusación que incluye violaciones al Artículo 93 del Código Penal de Puerto Rico por asesinato en primer grado, así como cargos por poner en riesgo la seguridad pública al disparar un arma de fuego. Además, se le imputan dos cargos bajo la Ley de Armas de Puerto Rico: posesión y portación de un arma sin licencia, y por disparar o apuntar un arma de fuego.

La jueza Rocío Alonso encontró causa probable contra el imputado por los cuatro cargos presentados en su contra e impuso una fianza global de 800,000 dólares.

Vista preliminar

La vista preliminar fue citada para el próximo 28 de agosto de 2025 en la sala 605 del Tribunal de San Juan.

Por su parte, la secretaria de Justicia de Puerto Rico, Lourdes L. Gómez, reconoció el trabajo de la fiscal y de los agentes involucrados.

"Valoro el esfuerzo y gestión de la fiscal Melba López y de los agentes de la Policía para construir un caso con sustento que pueda sostenerse ante los tribunales. Esta muerte no quedará sin respuesta. En Justicia perseveraremos para que el acusado enfrente el proceso judicial con todo el peso de la ley", afirmó Gómez.