×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Juegos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Cumbre en Alaska
Cumbre en Alaska

Putin apoya la concesión de garantías de seguridad a Ucrania

Donald Trump y Vladimir Putin duraron reunidos alrededor de tres horas

    Expandir imagen
    Putin apoya la concesión de garantías de seguridad a Ucrania
    El presidente de Rusia, Vladimir Putin, escucha a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, durante una declaración conjunta con su homólogo de Rusia, Vladímir Putin, este viernes, en Anchorage (Estados Unidos).
    (EFE/ OCTAVIO GUZMÁN)

    El presidente de Rusia, Vladímir Putin, apoyó este viernes la concesión de garantías de seguridad a Ucrania, en lo que coincidió con su homólogo de EE. UU., Donald Trump.

    "Estoy de acuerdo con el presidente Trump. Él habló hoy de que, sin lugar a dudas, debe garantizarse también la seguridad de Ucrania. Estamos dispuestos a trabajar en ello", dijo Putin durante una rueda de prensa conjunta en la base aérea de Elmendorf-Richardson, cerca de Anchorage (Alaska).

    RELACIONADAS
    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 