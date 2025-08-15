Putin apoya la concesión de garantías de seguridad a Ucrania

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, escucha a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, durante una declaración conjunta con su homólogo de Rusia, Vladímir Putin, este viernes, en Anchorage (Estados Unidos). ( EFE/ OCTAVIO GUZMÁN )

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, apoyó este viernes la concesión de garantías de seguridad a Ucrania, en lo que coincidió con su homólogo de EE. UU., Donald Trump.

"Estoy de acuerdo con el presidente Trump. Él habló hoy de que, sin lugar a dudas, debe garantizarse también la seguridad de Ucrania. Estamos dispuestos a trabajar en ello", dijo Putin durante una rueda de prensa conjunta en la base aérea de Elmendorf-Richardson, cerca de Anchorage (Alaska).