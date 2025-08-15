×
Putin propone a Trump celebrar la próxima cumbre en Moscú

Putin subrayó que se dan todas las condiciones para que él y Trump logren poner fin al conflicto en Ucrania, y llamó a Kiev y a los países europeos a no torpedear los logros

    Expandir imagen
    Putin propone a Trump celebrar la próxima cumbre en Moscú
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Anchorage, en el estado de Alaska. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente ruso, Vladímir Putin, propuso este viernes en Alaska a su homólogo de EE. UU., Donald Trump, celebrar la próxima cumbre en Moscú.

    Putin subrayó que se dan todas las condiciones para que él y Trump logren poner fin al conflicto en Ucrania, y llamó a Kiev y a los países europeos a no torpedear los logros alcanzados ya en el proceso de paz, durante una rueda de prensa conjunta en la base aérea de Elmendorf-Richardson, cerca de Anchorage (Alaska).

