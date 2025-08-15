Presidenta de México asegura que despliegue de EE. UU. en el Caribe es en aguas internacionales

Fotografía cedida por la Presidencia de México de la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, hablando en rueda de prensa este viernes, en Chetumal (México). ( EFE )

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, rechazó este viernes cualquier forma de "intervencionismo" al ser consultada sobre el despliegue de buques de Estados Unidos en el Caribe, y aclaró que la maniobra es "en aguas internacionales".

Según medios estadounidenses Estados Unidos buscaría combatir con esta decisión al narcotráfico y presionar al gobierno venezolano.

Sobre este despliegue, "nuestra opinión siempre va a ser la autodeterminación de los pueblos. No solamente en el caso de México sino el caso de todos los países de América y el Caribe", dijo la mandataria durante su conferencia matutina.

"Se colabora, se coordina, hay instancias internacionales para resolver conflictos, pero nunca el intervencionismo", reiteró Sheinbaum, quien está en la ciudad de Chetumal (sureste), fronteriza con Belice.

Responde a Trump

La mandataria fue interrogada por otro lado sobre declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, en el sentido de que México y Canadá hacen lo que Washington les pide.

"El presidente Trump tiene una forma de hablar pero (...) el único que manda en Mexico es el pueblo, así de sencillo y así de importante", dijo.

Estados Unidos ya ha realizado despliegues cerca de la frontera marítima con México.

Sheinbaum se reunirá este viernes con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, y el primer ministro de Belice, John Briceño.