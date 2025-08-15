Presidenta de México asegura que despliegue de EE. UU. en el Caribe es en aguas internacionales
Estados Unidos envía tropas para combatir con esta decisión al narcotráfico y presionar al gobierno venezolano
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, rechazó este viernes cualquier forma de "intervencionismo" al ser consultada sobre el despliegue de buques de Estados Unidos en el Caribe, y aclaró que la maniobra es "en aguas internacionales".
Según medios estadounidenses Estados Unidos buscaría combatir con esta decisión al narcotráfico y presionar al gobierno venezolano.
Sobre este despliegue, "nuestra opinión siempre va a ser la autodeterminación de los pueblos. No solamente en el caso de México sino el caso de todos los países de América y el Caribe", dijo la mandataria durante su conferencia matutina.
- "Se colabora, se coordina, hay instancias internacionales para resolver conflictos, pero nunca el intervencionismo", reiteró Sheinbaum, quien está en la ciudad de Chetumal (sureste), fronteriza con Belice.
Responde a Trump
La mandataria fue interrogada por otro lado sobre declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, en el sentido de que México y Canadá hacen lo que Washington les pide.
"El presidente Trump tiene una forma de hablar pero (...) el único que manda en Mexico es el pueblo, así de sencillo y así de importante", dijo.
Estados Unidos ya ha realizado despliegues cerca de la frontera marítima con México.
Sheinbaum se reunirá este viernes con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, y el primer ministro de Belice, John Briceño.