Trump llamará a Zelenski y a líderes de la OTAN para informarles de su cumbre con Putin

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una declaración conjunta con su homólogo de Rusia, Vladímir Putin, este viernes, en Anchorage (Estados Unidos). ( EFE/ OCTAVIO GUZMAN )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avanzó hoy que llamará a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, y a los líderes de la OTAN para informarles sobre la cumbre bilateral que mantuvo este viernes con el líder ruso, Vladímir Putin, enfocada en una posible tregua a la guerra en Ucrania.

"Llamaré a la OTAN dentro de un rato, llamaré a las personas que considero oportunas y, por supuesto, llamaré al presidente Zelenski para informarles sobre la reunión de hoy. En última instancia, la decisión depende de ellos", declaró Trump en una rueda de prensa junto a Putin en la que no anunciaron acuerdo alguno.

El presidente de EE. UU. había avanzado que su intención era informar a Zelenski, así como a otros líderes europeos, poco después de su encuentro con su homólogo ruso, porque no quería negociar en nombre de Ucrania.

Algunos líderes europeos, como el canciller alemán, Friedrich Merz -quien estaba acompañado de Zelenski- y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se comunicaron con Trump vía videollamada este miércoles para preparar la reunión.

¿Quiénes fueron al encuentro?

También participaron en ese encuentro la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Putin, por su parte, pidió a los líderes europeos que no pusieran "trabas" en las próximas negociaciones con Washington.

"Espero que el acuerdo al que hemos llegado juntos nos ayude a acercarnos a ese objetivo y allane el camino hacia la paz en Ucrania. Esperamos que Kiev y las capitales europeas lo perciban de manera constructiva y no pongan trabas al proceso", afirmó el mandatario ruso.

Trump y Putin comparecieron en una rueda de prensa conjunta en la que se deshicieron en elogios mutuos pero no anunciaron ningún acuerdo, ni aceptaron preguntas de la prensa.