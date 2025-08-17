Trump aboga por acuerdo de paz directo entre Rusia y Ucrania ante su reunión con Zelenski el lunes

Una imagen combinada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo Volodímir Zelenski. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abogó el sábado por "llegar directamente" a un acuerdo de paz para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, a la espera de su reunión del lunes con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski.

Trump expresó su cambio de posición a través de Truth Social este sábado, tras su esperada reunión con el presidente ruso, Vladímir Putin, en Anchorage (Alaska), a la que acudió con la idea de insistir en un alto el fuego que hoy relegó al considerar que esa medida a menudo "no se sostiene".

Tras la reunión con Putin, el mandatario estadounidense dijo haber mantenido una llamada con Zelenski junto a líderes europeos y al secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

"Todos coincidieron en que la mejor manera de poner fin a la horrenda guerra entre Rusia y Ucrania es llegar directamente a un Acuerdo de Paz, que terminaría la guerra, y no a un simple Acuerdo de Alto el Fuego, que muchas veces no se sostiene", escribió Trump a su regreso a la Casa Blanca.

Trump estuvo jugando ayer al golf en su propiedad de Sterling (Virginia) con el enviado Steve Witkoff, que le acompañó en Alaska, y un periodista de Fox News, Bret Beier, y no hizo más declaraciones del asunto, pero algunos medios adelantaron parte de los contenidos de su reunión con Putin.

El Financial Times, citando fuentes implicadas en las conversaciones de paz, adelantaba que Putin planteó a Trump que quiere que Ucrania entregue a Rusia las regiones de Donetsk y Luhansk, ocupadas parcialmente hace una década, como condición para poner fin a la guerra.

Trump trasladó estas propuestas hoy a Zelenski y a los líderes europeos en una llamada telefónica, durante la que les pidió que "abandonen los esfuerzos para asegurar un alto el fuego de Moscú", expuso el FT.

Trump y Zelenski se reúnen el lunes en la Casa Blanca

En paralelo, Trump anunció que se reuniría con Zelenski en el Despacho Oval de la Casa Blanca el lunes y que, "si todo resulta bien", programará una cumbre trilateral que incluya a Putin, a lo que el ucraniano ha dado respaldo.

El mandatario estadounidense celebró el "exitoso día en Alaska" pese a que horas antes advirtió de "graves consecuencias" si su encuentro con Putin no desembocaba en un compromiso de alto el fuego, medida que hoy seguían reclamando los países bálticos y nórdicos, cercanos geográficamente al conflicto.

Zelenski, en X, aplaudió el comunicado conjunto en ese sentido de "los ocho nórdicos bálticos" y criticó que si Rusia rechaza parar sus ataques parece "complicado" que pueda ir "más allá" e implementar una "coexistencia pacífica con sus vecinos".

El líder ucraniano señaló que está en "coordinación" con sus socios y mañana domingo tiene más llamadas para preparar la reunión del lunes con Trump, tras lo que reivindicó que "debe haber una conversación a nivel de líderes para aclarar todos los detalles y determinar qué pasos son necesarios y funcionarán" para la paz.

Mientras, los dirigentes de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, entre otros, más la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, pidieron en otro comunicado conjunto unas garantías de seguridad fiables para Ucrania, pero no contradijeron a Trump.

A ese respecto, el canciller alemán, Friedrich Merz, reconoció hoy a la cadena ZDF que si se llega a celebrar una reunión trilateral entre Trump, Putin y Zelenski, y de ahí surge un acuerdo rápido para la paz, "eso vale más que un alto el fuego que dure semanas sin otros avances", y consideró que EE. UU. tiene un "rol decisivo".

Según CNN, que cita un funcionario de la Casa Blanca, varios líderes europeos han sido invitados a la reunión entre Trump y Zelenski del lunes, pero no está claro quién lo hará.