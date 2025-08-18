Multitudes de turistas y transeúntes fueron evacuadas el lunes por la mañana del corazón de Times Square mientras la policía de Nueva York investigaba un paquete sospechoso frente a la comisaría local de la Policía de Nueva York (NYPD por sus siglas en inglés).

El dispositivo cilíndrico fue hallado alrededor de las 10:30 a. m. frente al pequeño edificio ubicado en la calle 43 con la Séptima Avenida, provocando una rápida respuesta de emergencia que convirtió la abarrotada zona en un lugar prácticamente desierto.

El escuadrón antibombas del NYPD inspeccionó el paquete y determinó que no representaba peligro, permitiendo el regreso de la multitud. El servicio de metro en las estaciones cercanas no se interrumpió, según informó la MTA.

Sospechas

Imágenes aéreas mostraron uno de los lugares más concurridos de Manhattan paralizado, con solo vehículos policiales y agentes en la zona mientras se realizaba la inspección.

Entre los evacuados, una pareja de Yonkers con su bebé expresó su miedo ante la situación, y una familia colombiana también describió la escena como inquietante.

No se ha esclarecido si el paquete fue colocado deliberadamente para parecer sospechoso.