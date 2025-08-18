×
Compartir
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Juegos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Times Square
Times Square

VIDEO | Evacúan Times Square tras hallazgo de paquete sospechoso

Escuadrón antibombas del NYPD inspecciona paquete sospechoso en Times Square

    Multitudes de turistas y transeúntes fueron evacuadas el lunes por la mañana del corazón de Times Square mientras la policía de Nueva York investigaba un paquete sospechoso frente a la comisaría local de la Policía de Nueva York (NYPD por sus siglas en inglés).

    El dispositivo cilíndrico fue hallado alrededor de las 10:30 a. m. frente al pequeño edificio ubicado en la calle 43 con la Séptima Avenida, provocando una rápida respuesta de emergencia que convirtió la abarrotada zona en un lugar prácticamente desierto.

    • El escuadrón antibombas del NYPD inspeccionó el paquete y determinó que no representaba peligro, permitiendo el regreso de la multitud. El servicio de metro en las estaciones cercanas no se interrumpió, según informó la MTA.
    RELACIONADAS

    Sospechas

    Imágenes aéreas mostraron uno de los lugares más concurridos de Manhattan paralizado, con solo vehículos policiales y agentes en la zona mientras se realizaba la inspección.

    Entre los evacuados, una pareja de Yonkers con su bebé expresó su miedo ante la situación, y una familia colombiana también describió la escena como inquietante.

    No se ha esclarecido si el paquete fue colocado deliberadamente para parecer sospechoso.

    TEMAS -

      El sitio informativo de la comunidad dominicana global.