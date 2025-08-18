Trump afirma que la liberación de rehenes solo depende de la "destrucción" de Hamás

Trump exige la destrucción de Hamás para liberar a los rehenes. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que la liberación de los rehenes que tiene Hamás solo será posible cuando el grupo sea "confrontado y destruido".

"¡Solo veremos el regreso de los rehenes restantes cuando Hamás sea confrontado y destruido! ¡Cuanto antes ocurra esto, mayores serán las probabilidades de éxito!", escribió Trump en su red social Truth Social.

El mandatario apuntó que fue él quien "negoció y logró la liberación de cientos de rehenes que fueron devueltos a Israel (¡y a Estados Unidos!)".

Desde el inicio de las negociaciones, Hamás ha liberado a unos 147 rehenes a cambio de acuerdos de alto el fuego con Israel y negociaciones internacionales.

Se estima que al menos 50 rehenes siguen en Gaza, entre los que habría 20 vivos y 30 muertos.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, insistió este fin de semana en que aceptará un acuerdo con Hamás con la condición de que todos los rehenes cautivos en Gaza "sean liberados de una vez".

Palestinos muertos

El israelí hizo pública su oferta en un comunicado, en medio de informaciones de que una delegación del grupo islamista se encuentra en El Cairo para conversar con los mediadores egipcios de cara a un alto el fuego en Gaza.

Netanyahu pidió, además, que Hamás se desarme, que se desmilitarice la Franja y se instaure un gobierno ajeno a Hamás y a la Autoridad Palestina.

La presión en Israel está aumentando para el primer ministro. Este domingo, entre 500,000 y un millón de personas salieron a las calles para exigir un acuerdo que garantice la liberación de los rehenes.

La protesta, convocada por familiares de rehenes, fue una de las más multitudinarias desde el inicio de la ofensiva.

Por su parte, en Gaza ya hay más de 61,000 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes. Además, la Franja se encuentra en medio de un repunte del número de fallecidos a causa de la desnutrición a la que están sometidos.