Narcotráfico Venezuela
Narcotráfico Venezuela

EE. UU. dice estar preparado para usar "todo su poder" para frenar narcotráfico en Venezuela

Tres buques y 4,000 soldados desplegados en aguas del Caribe en operativo contra el narcotráfico

    EE. UU. dice estar preparado para usar todo su poder para frenar narcotráfico en Venezuela
    Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. (FUENTE EXTERNA)

    La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este martes que Estados Unidos está preparado para "usar todo su poder" para frenar el "flujo de drogas hacia su país" tras ser cuestionada por el despliegue de tres buques con 4,000 soldados en las aguas del Caribe cerca de Venezuela.

    Leavitt dijo que el presidente, Donald Trump, "está preparado" para frenar el narcotráfico y "llevar los responsables ante la Justicia", cuando fue cuestionada sobre la presencia de buques y miles de soldados en aguas internacionales cerca de Venezuela.

    Noticia en desarrollo

