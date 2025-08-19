×
Zelenski valora la reunión de Washington como un "paso significativo" hacia la paz

Zelenski agradeció el apoyo de los aliados y aseguró que hará todo lo posible para que el camino hacia la paz se haga realidad

    Expandir imagen
    Zelenski valora la reunión de Washington como un paso significativo hacia la paz
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump recibe a su homologo Volodimir Zelenski tras su llegada a la Casa Blanca. (EFE)

    El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, calificó este martes la reunión de Washington de "paso significativo" hacia una paz con garantías de seguridad para su país.

    "Fue verdaderamente un paso significativo de cara a terminar la guerra y lograr garantías de seguridad para Ucrania y nuestro pueblo", dijo a través de su cuenta de X.

    "Ya estamos trabajando en el contenido concreto de esas garantías de seguridad. Hoy continuaremos la coordinación con los líderes", agregó.

    • Se debatirá, según el presidente, en diversos formatos y el trabajo se continuará mañana.

    "Los asesores de seguridad están en contacto permanente. Habrá garantías de seguridad", subrayó.

    Zelenski agradeció, asimismo, el apoyo de los aliados y aseguró que hará todo lo posible para que el camino hacia la paz se haga realidad "a través del apoyo, a través de las garantías de seguridad y a través del coraje de los ucranianos".

