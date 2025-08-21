×
Rubio se reúne con la ministra de Exteriores de Canadá para tratar sobre Haití y Ucrania

La reunión se produjo en medio de las tensiones comerciales y diplomáticas entre los dos socios y aliados

    Rubio se reúne con la ministra de Exteriores de Canadá para tratar sobre Haití y Ucrania
    Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos.

    (FUENTE EXTERNA)

    El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, se reunió este jueves en Washington con la ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, para tratar la seguridad en Haití, las negociaciones de paz en Ucrania y las "actividades coercitivas" de China.

    La reunión fue la primera que Rubio mantuvo con Anand desde que la ministra canadiense asumió el cargo en abril. Los dos habían hablado en varias ocasiones por teléfono.

    • El viceportavoz del Departamento de Estado estadounidense, Tommy Pigott, señaló en un comunicado que Rubio y Anand también trataron "la necesidad de superar la continua obstrucción de Hamás al proceso de paz en Gaza" sin ofrecer más detalles sobre las conversaciones.

    Sobre China, los dos responsables diplomáticos conversaron sobre "los mecanismos para reforzar la respuesta del hemisferio frente a las actividades coercitivas" de las autoridades de Pekín.

    Tensiones

    La reunión se produjo en medio de las tensiones comerciales y diplomáticas entre los dos socios y aliados.

    Estados Unidos ha impuesto aranceles de hasta el 35 % a una variedad de productos canadienses, a lo que Ottawa ha respondido con represalias comerciales. Los dos países están negociando en estos momentos un acuerdo comercial para eliminar total o parcialmente los gravámenes.

    Además, los dos países, junto con México, tienen que empezar a renegociar en 2026 el tratado de libre comercio de América del Norte, conocido como T-MEC.

