Tras 90 años, familia recupera los restos de un estadounidense asesinado en la Guerra Civil

Mauricia Caneda se abraza a los restos de su tío, exhumados en el cementerio de Berriozar. ( EFE )

El estadounidense de origen gallego Ignacio Francisco Caneda Deza, asesinado en 1936 tras un intento de fuga de una prisión donde estaba encarcelado como anarquista, ha recuperado este jueves la "dignidad" tras casi 90 años enterrado en una tumba común y ha sido "devuelto al calor de su familia".

Sus restos descansaron durante décadas en el cementerio de Berriozar (Navarra, norte), hasta que el pasado año pudieron cotejarse con el de sus familiares e identificarlos como el del joven estadounidense con familia tanto en Nueva York como en O Grove (Galicia), localidad gallega donde será definitivamente enterrado este fin de semana junto a sus padres y hermanos.

Después de décadas sin conocer su paradero, aunque sabían que había muerto en algún momento de la Guerra Civil española (1936-1939) tras ser encarcelado por una revuelta en 1934, la casualidad hizo que el pasado año familiares de O Grove les enviaran una reseña de un periódico gallego en el que el Instituto Navarro de la Memoria pedía contactar con ellos.

Frank

Ignacio Francisco -a quien llamaban "Frank"- nació en Estados Unidos de padres emigrantes gallegos, aunque al fallecer allí la madre volvió hacia 1920 a España, donde su padre se volvió a casar y tuvo más hijos.

Ya en España trabajó como marinero y conectó con las ideas anarquistas.

Fue detenido y encarcelado en Galicia en 1934, y en 1936 ingresó en el Fuerte de San Cristóbal -utilizado como cárcel durante años en la dictadura franquista y ubicado en Navarra-, donde se perdió su pista, aunque sus hermanos y hermanas "mantuvieron vivo su recuerdo a través de sus relatos a hijos y nietos".

"La memoria familiar conserva el dolor, el sufrimiento de nuestro bisabuelo -y padre de Frank- y la angustia que lo consumió al no poder encontrar a su hijo tras su arresto en el año 1934", ha dicho su sobrina nieta, Rosa González Caneda.

Reencuentro familiar

La sobrina habló durante un emotivo acto en el que ha recordado que, dada la doble nacionalidad de su tío, en su momento llegó a intervenir la embajada de Estados Unidos, sin éxito.

"Poder compartir este momento trascendental representa el cumplimiento de un anhelo familiar que durante casi 90 años hemos guardado en nuestros corazones, la recuperación de los restos de nuestro querido tío", agregó.

La sobrina expresó su "agradecimiento eterno" a quienes han hecho posible "este momento de justicia, dignidad y reencuentro familiar".