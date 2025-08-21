×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Juegos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
conductores extranjeros de camiones
conductores extranjeros de camiones

EE.UU. suspende visas de trabajo para conductores extranjeros de camiones

Alega que que "ponen en peligro" la vida de ciudadanos y el trabajo de camioneros locales

    Expandir imagen
    EE.UU. suspende visas de trabajo para conductores extranjeros de camiones
    La administración Trump ha comenzado una política en el sector de las visas. (FUENTE EXTERNA)

    Estados Unidos decidió este jueves suspender la emisión de visas de trabajo a extranjeros que aspiren a trabajar como conductores de camiones comerciales por considerar que "ponen en peligro" la vida de ciudadanos y el trabajo de camioneros locales.

    "El creciente número de conductores extranjeros que operan camiones con remolque de gran tamaño en las carreteras estadounidenses pone en peligro la vida de los estadounidenses y socava el sustento de los camioneros estadounidenses", dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, en su cuenta de X al anunciar la nueva medida.

    Medida con efecto inmediato

    Rubio no dio estadísticas sobre accidentes o trabajadores extranjeros en este sector y agregó que la nueva medida tendrá efecto inmediato.

    La medida fue anunciada pocos días después del arresto del camionero originario de la India Harjinder Singh, acusado de tres cargos de homicidio luego de un accidente al girar en U en una zona no autorizada en una autopista de Florida el sábado pasado.

    Simpatizantes del Gobierno de Donald Trump utilizaron el hecho para criticar a la oposición porque el camionero indocumentado habría conseguido su licencia en California, estado gobernado por Gavin Newson, el demócrata crítico del actual mandatario estadounidense, que se perfila como rival electoral para 2028.

    Además, la Administración Trump confirmó este jueves que está verificando a más de 55 millones de personas con visados estadounidenses válidos, en busca de posibles infracciones que podrían resultar en la anulación de los documentos y la deportación de EE.UU. 

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 