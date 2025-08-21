×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Juegos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
visados en EE.UU.
visados en EE.UU.

EE. UU. verifica a más de 55 millones de personas con visas válidas por posibles infracciones

Desde enero pasado el Departamento de Estado "ha revocado más del doble de visas

    Expandir imagen
    EE. UU. verifica a más de 55 millones de personas con visas válidas por posibles infracciones
    Estampa de la visa de Estados Unidos. (FUENTE EXTERNA)

    La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este jueves que está verificando a más de 55 millones de personas con visados estadounidenses válidos, en busca de posibles infracciones que podrían resultar en la anulación de los documentos y la deportación de EE. UU.

    Un funcionario del Departamento de Estado afirmó que "la verificación continua" que realiza esa entidad, desde el regreso de Trump al poder en enero pasado, "incluye a los más de 55 millones de extranjeros que actualmente poseen visas estadounidenses válidas", sin ofrecer detalles sobre el plazo de la investigación.

    • "El Departamento de Estado revoca las visas siempre que existan indicios de una posible inelegibilidad, como por ejemplo, indicadores de permanencia vencida, actividad delictiva, amenazas a la seguridad pública, participación en cualquier tipo de actividad terrorista o apoyo a una organización terrorista", agregó.

    El funcionario precisó que como parte del proceso de verificación, se revisa "toda la información disponible, incluyendo los registros policiales o de inmigración, o cualquier otra información que surja después de la emisión de la visa y que indique una posible inelegibilidad" de acuerdo con la legislación migratoria vigente.

    RELACIONADAS

    Cancelación de visados

    Como parte de la restrictiva política migratoria de la Administración del presidente Donald Trump, el Departamento de Estado ha cancelado una gran cantidad de visados, incluidos los de centenares de estudiantes extranjeros que participaron en protestas propalestinas contra la ofensiva de Israel en Gaza.

    Según el funcionario, desde enero pasado el Departamento de Estado "ha revocado más del doble de visas, incluyendo casi cuatro veces más visas de estudiante, que durante el mismo período del año pasado".

    El sábado, el Departamento anunció la suspensión de la emisión de visados de visitante para personas procedentes de Gaza, con el fin de realizar una revisión exhaustiva del proceso mediante el cual se concedió recientemente una "pequeña cantidad" de permisos de entrada por razones humanitarias desde el enclave palestino.

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 