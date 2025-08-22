×
Trump avanza que pondrá aranceles a los muebles importados a Estados Unidos

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    (AFP)

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este viernes que se ha iniciado "una gran investigación" sobre los muebles que ingresan a Estados Unidos desde otros países y espera aumentar los aranceles para estos productos.

    "Dentro de los próximos 50 días, la investigación estará concluida y los muebles importados estarán sujetos a un arancel que aún está por determinarse", escribió Trump en su cuenta de Truth.

    • El mandatario agregó que esta medida "traerá de vuelta el negocio de los muebles a Carolina del Norte, Carolina del Sur, Míchigan y otros estados".

    Según datos del Banco Mundial, los principales países exportadores de muebles a Estados Unidos son México, Canadá, China, Alemania e Italia.

    Exportaciones

    En 2023, México lideró las exportaciones de muebles a este país con 18.67 millones de dólares, el 47 % del total, de acuerdo con la misma fuente.

    Estas medidas de aranceles forman parte de una política comercial impulsada por Trump desde su retorno a la Casa Blanca bajo la excusa de "proteger la industria nacional" y en algunos casos luchar contra el tráfico de drogas, como el fentanilo.

    Las acciones de Trump en materia arancelaria han generado preocupación en sus socios comerciales internacionales por los posibles efectos en las relaciones comerciales y los costos para los consumidores.

