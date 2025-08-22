Una comisión judicial estadounidense negó el viernes la libertad condicional a Joseph Lyle Menéndez, un día después de que a su hermano Erik también le fuera ordenado permanecer en prisión por el asesinato de sus padres hace más de tres décadas.

A Lyle, de 57 años, "se le negó hoy la libertad condicional por tres años en su audiencia inicial de idoneidad", dijeron funcionarios de los Servicios de Correcciones y Rehabilitación de California, luego de no convencer al panel de que ya no es una amenaza pública.

Durante la audiencia, una de las comisionadas del panel estatal dijo que los asesinatos cometidos por los Menéndez el 20 de agosto de 1989 muestran "un notable nivel de inestabilidad y odio hacia el otro", por lo que se consideró negar la solicitud de Lyle para obtener una medida sustitutiva.

Ayer a su hermano Erik Menéndez también se le rechazó la libertad condicional. La decisión representa un golpe al reclamo de su familia y amigos, que además apoyan celebridades como Kim Kardashian, en un movimiento que creció en los últimos años alimentado por una serie y un documental, éxitos de Netflix el año pasado.

Los hermanos Lyle y Erik Menéndez fueron condenados a prisión perpetua sin derecho a libertad condicional por un parricidio que sacudió a Estados Unidos.

Los mediáticos hermanos alegaron abusos sexuales de su padre en justificación del crimen, en uno de los primeros juicios retransmitidos por televisión en Estados Unidos.

Luego de más de tres décadas encarcelados con una condena a cadena perpetua sin posibilidad de reducción de la pena, los hermanos conquistaron una importante victoria legal en mayo, cuando la justicia estadounidense alivió los términos de su sentencia.

Esto les dio derecho a pedir la libertad condicional, si demuestran que se arrepienten y que no representan un peligro para la sociedad.

Pero tras el fallo negativo de esta semana, a mbos continuarán pagando su condena en la correcional de Richard Donovan, ubicada en San Diego, California, a pocos kilómetros de la frontera con México.

Comunicado de la familia Menéndez La familia de los Menéndez dijeron, en un comunicado, que están "decepcionados" por la decisión de la junta de revisión pero que seguirán buscando las medidas legales para lograr su liberación y esperan que los recursos presentados sean revisados por otro tribunal en la ciudad de Los Ángeles.

El asesinato de sus padres

El asesinato de sus padres, el poderoso empresario musical de origen cubano José Menéndez, y de su esposa Kitty Menéndez, estremeció a Estados Unidos en 1989.

Los hermanos, entonces de 21 y 18 años, abrieron fuego a sangre fría contra sus padres mientras estos veían televisión. Dispararon varias veces, e incluso recargaron y asesinaron a su madre.

Inicialmente intentaron armar una coartada y le atribuyeron el brutal homicidio a la mafia.

Pero tras la confesión de Erik con su terapeuta, las autoridades no demoraron en detenerlos.

En un juicio muy mediático, su defensa afirmó que el crimen fue consecuencia de años de abuso psicológico y sexual a manos de un padre violento y una madre negligente.

Pero la Fiscalía los acusó de planear el doble homicidio para hacerse con una multimillonaria herencia.

Un primer jurado no alcanzó un veredicto unánime, pero el segundo juicio terminó con la condena a cadena perpetua.

