Senado estatal de Texas aprueba un nuevo mapa electoral del Congreso

El vicegobernador de Texas Dan Patrick se dirige a los senadores del estado durante la sesión en la que se aprobó la reconfiguración de distritos electorales. ( AFP )

El Senado estatal de Texas aprobó este sábado un nuevo mapa electoral del Congreso, con lo que avanza el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para mantener la mayoría de la Cámara Baja estadounidense en las elecciones de medio término de 2026.

Por su parte, el gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo hoy en sus redes que promulgará el mapa una vez que llegue a su despacho.

"Este mapa refleja las preferencias electorales reales de los tejanos, y espero con ansias promulgarlo", escribió Abbott hoy en X.

La votación se aprobó este sábado en la Cámara Alta, con 18 votos a favor y 11 en contra, y los demócratas denunciaron la iniciativa como una apropiación de poder.

El nuevo mapa otorga a los republicanos hasta cinco escaños en la Cámara de Representantes de EE. UU., lo que se podría traducir en una ayuda para preservar la escasa mayoría del partido.

Impugnación

Los demócratas ya han prometido impugnar el nuevo mapa.

"Estamos viendo cómo los demócratas de todo el país responden y contraatacan para garantizar que los republicanos de Washington D. C. no puedan arrebatar la mayoría en la Cámara", escribió este sábado en un comunicado la representante demócrata Suzan DelBene, presidenta del Comité de Campaña Demócrata del Congreso.

El jueves, los legisladores demócratas de California aprobaron un nuevo mapa de su estado, diseñado para inclinar la balanza a favor de cinco escaños republicanos.

Tradicionalmente, las elecciones en años no electorales casi siempre favorecen al partido que no ostenta el poder en la Casa Blanca.

