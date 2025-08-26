×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Juegos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
migrantes
migrantes

Detienen a 78 inmigrantes sospechosos de delitos en un operativo de tres días en Texas

De los arrestados, 65 eran personas "previamente deportadas" en libertad condicional

    Expandir imagen
    Detienen a 78 inmigrantes sospechosos de delitos en un operativo de tres días en Texas
    Migrantes detenidos por ICE en un autobús. (FUENTE EXTERNA)

    El Departamento de Justicia de EE.UU. divulgó este lunes que ha detenido a 78 personas sospechosas de cometer delitos migratorios en un operativo en el Valle del Río Grande, en el sur de Texas, en apenas tres días.

    Según un comunicado, la operación "Pick-Off", centrada en inmigrantes indocumentados "que previamente cometieron otros crímenes estando ilegalmente en EE.UU." comenzó el 22 de agosto y ha sido ejecutada en los condados de Cameron, Willacy, Hidalgo y Starr.

    • El objetivo del operativo coordinado por agencias gubernamentales como el Servicio de Inmigración (ICE), el FBI y la agencia antinarcóticos (DEA) en el Valle del Río Grande es llegar a los 43 condados que están bajo supervisión de la Fiscalía del Distrito Sur de Texas.

    "Si usted está aquí ilegalmente y comete delitos en nuestra comunidad, puede esperar nuestra visita, y esa visita llegará más pronto que tarde", dijo citado en la nota el fiscal, Nicholas Ganjei.

    De los 78 arrestados, 65 eran personas "previamente deportadas" en libertad condicional tras condenas por diferentes delitos a nivel estatal, desde drogas hasta agresión, y han sido acusadas de cargos federales por "reingreso ilegal" en el país.

    Deportaciones

    Otros 11 detenidos han sido acusados de "violaciones similares relacionadas con la inmigración y se espera que sean deportados inmediatamente del país", agrega.

    Los dos restantes, que según el comunicado también estaban en libertad condicional tras condenas estatales, están acusados de delito menor por "evitar ser examinados" por los oficiales de inmigración.

    Leer más
    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 