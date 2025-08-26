Desde una cama de hospital, dominicano acusado de disparar a agente del CBP se declara inocente

Miguel Francisco Mora Núñez desde una cama de hospital en Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

El dominicano Miguel Francisco Mora Núñez, de 21 años, acusado de haber disparado contra un agente de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) el pasado mes de julio en Manhattan, compareció el pasado miércoles desde la cama de un hospital y se declaró inocente de los cargos.

Mora Núñez, vestido con una bata amarilla y cubierto con una sábana blanca, enfrenta acusaciones de intento de asesinato en primer y segundo grado, entre otros delitos.

Según la fiscalía, el 19 de julio baleó en la mandíbula y la muñeca a un agente de 42 años durante un intento de robo en el Parque Fort Washington, bajo el puente George Washington en el Alto Manhattan.

El oficial sobrevivió al ataque, pero sufrió lesiones consideradas "devastadoras y duraderas" que han requerido múltiples cirugías reconstructivas en el rostro, dientes, lengua y muñeca. El agente respondió con su arma reglamentaria, hiriendo a Mora Núñez en la pierna y la ingle, lo que motivó su hospitalización.

El sospechoso habría actuado junto a su compatriota Christhian Aybar-Berroa, de 22 años, quien también fue arrestado y se declaró inocente de cargos de robo, agresión y posesión de armas.

Prontuario

Según la fiscalía de Manhattan, ambos habían planeado los asaltos en el parque mediante aplicaciones de mensajería segura y minutos antes habían despojado a una mujer de su teléfono celular.

Mora Núñez y Aybar-Berroa entraron de forma irregular a Estados Unidos —en 2023 y 2022, respectivamente— y acumulan varios antecedentes penales en Nueva York. El presunto tirador también tiene casos abiertos en el Bronx y en Massachusetts, además de estar bajo una orden de detención migratoria del ICE.

A pesar de que el juez fijó una fianza simbólica de un dólar, ambos permanecen bajo custodia debido a los cargos federales en su contra.