×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Juegos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Mineápolis
Mineápolis

La madre del tirador de Mineápolis trabajó en la escuela donde se produjo la masacre

Mary Grace Westman, exsecretaria de la escuela Annunciation en Mineápolis, tiene vínculos familiares con el atacante que dejó dos niños muertos y 17 heridos

    Expandir imagen
    La madre del tirador de Mineápolis trabajó en la escuela donde se produjo la masacre
    Robin Westman, el atacante de la escuela católica de Mineápolis. (FUENTE EXTERNA)

    La madre de Robin Westman, el atacante de la escuela católica de Mineápolis, trabajó en el centro donde se produjo el miércoles el tiroteo que dejó dos niños muertos y otros 17 heridos, entre ellos 14 menores de edad.

    Mary Grace Westman pasó cinco años trabajando como secretaria parroquial en la escuela Annunciation, en Mineápolis, hasta que se jubiló en 2021, de acuerdo con la página web del centro.

    • "Ella brindó una hospitalidad, amistad y compasión maravillosas a todos los que se reunieron durante los últimos cinco años en Annunciation. ¡Te extrañaremos! ¡Felicidades por tu jubilación!", indicó la iglesia en su página de Facebook en una publicación que ya no se encuentra disponible, recogida por el periódico New York Post.

    El hermano de Mary Grace, Bob Heleringer, fue además representante republicano en la Asamblea General de Kentucky. Estuvo al frente del distrito 33 del estado desde 1979 hasta 2002.

    Los hechos

    Westman, de 23 años, abrió fuego contra la iglesia de la escuela católica de La Anunciación para niños de entre 5 y 14 años, ubicada en el sur de Mineápolis, asesinando a dos niños de 8 y 10 años.

    RELACIONADAS

    El atacante dejó además 17 heridos, uno de ellos en estado crítico, antes de quitarse la vida, de acuerdo con datos ofrecidos por la Policía local.

    Las autoridades siguen investigando el motivo del asalto perpetrado por Westman, que empleó tres armas durante el ataque: un rifle, un revólver y una escopeta que "fueron comprados legalmente", indicó el jefe de la Policía de la ciudad, Brian O'Hara.

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 