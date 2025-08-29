Gobernadora demócrata de Nueva York evita la deportación de un emigrante de Laos

La gobernadora demócrata Kathy Hochul se dirige al público durante un evento. Envían carta Kathy Hochul en reconocimiento por haber concedido un indulto a un emigrante y evitar su deportación. ( FUENTE EXTERNA )

Más de 70 organizaciones proinmigrantes en Nueva York enviaron este jueves una carta a la gobernadora demócrata Kathy Hochul de reconocimiento por haber concedido un indulto a un emigrante de Laos, una decisión que evitó que fuera deportado como consecuencia de las políticas del Gobierno del presidente Donald Trump, y le solicitaron que replique la misma medida para los que están en igual riesgo.

Indicaron en la carta que debido a su acción, Sammy Vatthanavong, de 52 años, podrá permanecer junto a su familia en Nueva York. Vatthanavong, que llegó a esta ciudad en su infancia junto a su familia, cumplió 14 años de prisión luego de que en su adolescencia admitiera haber disparado contra un hombre con quien tuvo un enfrentamiento en un billar, alegando haber actuado en defensa propia.

Tras salir de prisión en 2003, retomó su vida, se casó, tuvo dos hijos y aunque no ha vuelto a tener problemas legales, el Gobierno de Trump tenía previsto deportarlo por aquel incidente que ocurrió hace 35 años. Al conocerse sus planes, su familia, abogados y activistas se movilizaron en su defensa.

El pasado 1 de julio Hochul le otorgó un indulto incondicional, lo que bloqueó su deportación —prevista para el día siguiente—y le devolvió su estatus de residente legal permanente, pero esta acción no se conoció hasta hace unos días porque, contrario a otras ocasiones, no lo informó, de acuerdo con The New York Times.

"Apoyamos firmemente su acción. Y en este momento de creciente sufrimiento, le imploramos que continúe ejerciendo su poder de clemencia para proteger a los neoyorquinos que enfrentan la separación familiar, ya sea por la cruel agenda de deportación de Trump, o por las sentencias injustas en el sistema penitenciario de Nueva York", señala la carta.

Marcar la diferencia

Los activistas, entre éstos grupos religiosos y sindicatos, recordaron a la gobernadora, que su firma (para otorgar clemencia) "puede marcar la diferencia para estos neoyorquinos y sus familias" y recordaron que "hay muchos otros como él en riesgo" de ser deportados.

También se mostraron complacidos por la respuesta que dio Hochul la pasada semana al conocerse su acción, cuando dijo: "Ya pagaron su deuda, y que me condenen si dejo que los deporten a un país donde no conocen a nadie. Y a quienes les demonizan por ganarse la vida, les pregunto: ¿Dónde está su compasión?".

"Nos emociona que Sammy pueda permanecer seguro en su hogar en Nueva York, tras años de organización comunitaria para lograr este indulto transformador. Pero el trabajo no termina aquí, especialmente bajo la agenda antiinmigrante de Trump", afirmó en el comunicado Socheatta Meng, directora ejecutiva de Mekong NYC.

Los perdones que otorgó Hochul en julio incluyen además a tres con residencia permanente procedentes de la República Dominicana, Ecuador y Sudáfrica, que cumplían condena tras haberse declarado culpables por venta de cocaína hace más der 20 años.

También a un colombiano que se declaró culpable de intento de robo y viajar en un automóvil robado, según el Times.