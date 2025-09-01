El perfil bajo de Trump desata rumores sobre su salud y el presidente responde

Entre el golf y las redes: Trump acalla rumores en Truth Social. ( FUENTE EXTERNA )

El perfil bajo que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha mantenido en los últimos días, algo muy poco frecuente en el mandatario, desató especulaciones sobre su estado de salud, a las que el magnate respondió anoche a su manera: realizando una batería de más de 40 publicaciones en su red Truth Social.

El presidente, de 79 años, fue diagnosticado el pasado julio con insuficiencia venosa crónica, una dolencia benigna y normal en personas de la tercera edad, y desde entonces se le ha visto en ocasiones con los tobillos hinchados o problemas para andar.

A estas condiciones se le sumó un infrecuente silencio durante el fin de semana, que se lo pasó principalmente jugando al golf en su club de Virginia y muy distante de la prensa que le sigue a todas partes.

Un par de fotografías suyas tomadas a gran distancia, en las que se le veía con su característica gorra roja de Make America Great Again, fueron las mayores pruebas gráficas del presidente.

Publicaciones en su red social

Siempre predispuesto a acaparar el primer plano, este cambio radical en la postura de Trump llenó durante el fin de semana las redes sociales de rumores sobre su salud, algunos de ellos especulando un posible fallecimiento, que no fueron replicados hasta anoche por el mandatario, quien finalmente entró en su juego.

Entre la noche del sábado y el domingo, Trump realizó más de 40 publicaciones en Truth Social de todo tipo: acusó a un obrero que trabajaba en unas reformas de la Casa Blanca de rayar unas losas de mármol, defendió su gestión en Washington D.C. para reducir el crimen, agradeció posibles nominaciones al Nobel de la Paz o recordó la supuesta interferencia rusa en las elecciones de 2016, para acabar con un "BUENAS NOCHES".

En una de ellas incluyó una fotografía supuestamente tomada ese mismo día de él jugando al golf con el exentrenador de fútbol americano Jon Gruden, acallando así los rumores más extremos.

Aunque el presidente es un ávido usuario de redes sociales, que emplea para transmitir en ocasiones información trivial y, en otras, el final de la guerra entre dos países, semejante actividad no es habitual.

A pesar de la insuficiencia venosa crónica que le fue detectada en julio, la Casa Blanca afirmó entonces que Trump gozaba de una "excelente salud".

El líder republicano se ha mostrado a menudo muy crítico con la falta de transparencia respecto a la situación médica de su predecesor, el expresidente Joe Biden (2021-2025), quien fue diagnosticado de cáncer de próstata este año, y durante su mandato, que dejó con 82 años, enfrentó preguntas constantes sobre su salud y su aptitud.