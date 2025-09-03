Alcalde de NY habría recibido oferta de Trump para abandonar reelección, pero su equipo lo niega

El presidente Donald Trump y el alcalde de Nueva York, Eric Adams. ( FUENTE EXTERNA )

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, negó este miércoles haber recibido una oferta de un cargo en la Administración del presidente de EE. UU., Donald Trump, para retirar su candidatura a la reelección el próximo noviembre y favorecer así las posibilidades del exgobernador Andrew Cuomo, una información desvelada hoy por los diarios The New York Times y New York Post.

El portavoz de la campaña de Adams, Todd Shapiro, descalificó esa información: "No crean ese ruido, (Adams) no se va a retirar de la contienda".

Tanto Adams como Cuomo pertenecen al Partido Demócrata, pero se presentan como independientes, puesto que Zohran Mamdani fue el candidato elegido en las primarias del mismo partido. Mamdani, un joven político, ha convertido la lucha contra el alto costo de vida en Nueva York en uno de los ejes de su campaña.

También para el candidato republicano

Según los dos diarios, la oferta de un cargo por parte de Trump también se ha hecho extensiva al candidato republicano Curtis Sliwa, quien no la negó, pero descartó por completo su retirada.

"Solo me interesa un trabajo, que es el de ser elegido alcalde de Nueva York. No me voy a retirar, y punto", dijo Sliwa al portal The City.

Las presuntas ofertas de Trump se justificarían porque tanto Adams como Sliwa tienen porcentajes de intención de voto pequeños (de menos de dos dígitos) pero le quitarían apoyos a Cuomo, quien por ahora es el mejor posicionado en las encuestas para enfrentar al izquierdista Mamdani en la carrera por la alcaldía.

Aun así, Cuomo está muy por detrás de Mamdani en los sondeos electorales, lo que ha comenzado a sembrar la inquietud en medios conservadores por las supuestas intenciones de Mamdani de ir no solo contra el gran capital, sino también contra los pequeños negocios y la libre empresa en general.

Trump no ha ocultado su animadversión por Mamdani, al que ha calificado de "lunático 100 % comunista" y ha escrito que "tiene a todos los tontos apoyándole".