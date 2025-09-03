×
"En vez de interceptarlo, lo destruimos", Marco Rubio sobre ataque a barco cargado de drogas

El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que interceptar los cargamentos de droga ya no funciona

    Expandir imagen
    En vez de interceptarlo, lo destruimos, Marco Rubio sobre ataque a barco cargado de drogas
    El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla en una rueda de prensa este miércoles, en la Cancillería de México, en Ciudad de México (México). (EFE)

    El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este miércoles en Ciudad de México que interceptar cargamentos de droga "ya no funciona" y advirtió que Washington volverá a atacar embarcaciones como la que el Ejército estadounidense destruyó en la víspera en aguas del Caribe cercanas a Venezuela.

    • "En vez de interceptarlo, lo destruimos. Y lo haremos de nuevo", dijo Rubio en una rueda de prensa conjunta con el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente.

    Rubio, que insistió en que el ataque se produjo "en aguas internacionales", afirmó que los carteles "están ganando miles de millones de dólares" con sus operaciones y que "no les importan" las pérdidas que suponen las interceptaciones por lo que es necesario el uso de la fuerza para disuadir el tráfico de narcóticos.

    Eliminar el tráfico de drogas

    El secretario de Estado recordó que el Gobierno de Donald Trump ha designado a estos grupos como "narcoterroristas" y que actuará para eliminar el tráfico de drogas que amenaza a Estados Unidos.

    La visita de Rubio se produce en plena ofensiva de Washington contra el narcotráfico a nivel transnacional, lo que ha supuesto el despliegue de un gran contingente militar en el Caribe que fue el que destruyó la mencionada embarcación que, según Estados Unidos, pertenecía a la banda criminal transnacional de origen venezolano Tren de Aragua.

    Estas acciones de Washington han provocado la condena de las autoridades venezolanas, que han acusado a Estados Unidos de querer forzar, con este operativo, un derrocamiento del Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro. 

