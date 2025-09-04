×
EE. UU. denuncia que cazas F-16 venezolanos sobrevolaron uno de sus buques en el Caribe

El Departamento de Defensa calificó este acto como una "maniobra provocativa"

    Expandir imagen
    EE. UU. denuncia que cazas F-16 venezolanos sobrevolaron uno de sus buques en el Caribe
    EE. UU. Pentágono. (FUENTE EXTERNA)

    El Departamento de Defensa de Estados Unidos denunció este jueves que dos cazas F-16 de Venezuela sobrevolaron el destructor USS Jason Dunham, que navegaba en aguas internacionales del Caribe.

    El Departamento de Defensa, calificó, en un comunicado oficial, este acto como una "maniobra provocativa" para interferir con las acciones contra el "narcoterrorismo".

    Además, un portavoz del Pentágono, citado por medios estadounidenses, calificó la maniobra como una "demostración de fuerza innecesaria y peligrosa", asegurando que la Marina estadounidense "continuará operando con libertad y seguridad en cualquier parte del mundo donde lo permita el derecho internacional".

    El incidente se produce en un contexto de crecientes tensiones entre Washington y Caracas, luego de que la administración de Donald Trump lanzara un ataque directo contra una embarcación atribuida a la organización criminal Tren de Aragua, en el que aseguró haber eliminado a 11 de sus integrantes que transportaban un cargamento de drogas.

    Destructor USS Jason Dunham

    El USS Jason Dunham forma parte de las operaciones de seguridad marítima de Estados Unidos en el Caribe sur, donde desplegó ocho buques de guerra y tres buques anfibios con más de 4.500 efectivos desplegados como parte de sus operaciones en el "combate contra el narcotráfico".

