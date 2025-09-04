Gobierno de Trump revocó el beneficio migratorio TPS a 250,000 venezolanos

La Administración Trump decide no extender el TPS a 250,000 venezolanos. ( FUENTE EXTERNA )

En una decisión comunicada ayer miércoles, el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado a los venezolanos en 2021, lo que deja al borde de la deportación a un cuarto de millón de inmigrantes de ese país.

La secretaria de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), Kristi Noem, anunció oficialmente que no extenderá la protección otorgada por el Gobierno del presidente Joe Biden (2021-2025) a cerca de 250,000 venezolanos y que expira el próximo 10 de septiembre.

El TPS otorga un permiso de trabajo y protege a los beneficiados de la deportación.

Matthew Tragesser, portavoz del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), explicó en un comunicado que se decidió no extender el amparo dado el "importante papel" de Venezuela en el impulso de la migración irregular y el claro efecto imán creado por el TPS.

"Mantener o ampliar el TPS para los ciudadanos venezolanos socava directamente los esfuerzos de la Administración Trump para asegurar nuestra frontera sur y gestionar la migración de manera eficaz", agregó.

Noem determinó que las condiciones en Venezuela ya no cumplen con los requisitos legales del TPS y es necesario ponerle fin porque extender el amparo está en contravía del interés nacional.

Fin del TPS es ilegal

La decisión se da después que el Tribunal del Noveno Circuito de Apelaciones de Estados Unidos ratificó el viernes pasado el fallo de un juez federal que concluyó que el fin del TPS para aproximadamente 600,000 venezolanos, incluidos los afectados por la decisión de hoy, es ilegal.

La querella legal busca proteger a dos grupos de venezolanos amparados por el TPS otorgado por el expresidente Biden, los de 2021, unos 250,000, y los beneficiarios de la extensión de 2023, unos 350,000.

El panel de tres jueces de apelación respaldó de forma unánime al juez Edward Chen del Tribunal de Distrito Norte de California, que examina una demanda entablada por la Alianza Nacional TPS y siete inmigrantes venezolanos afectados por la cancelación del amparo ordenada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en febrero pasado y que en ese momento afectó directamente a 350,000 venezolanos a los que se les terminó el amparo en abril pasado.

El fallo del Noveno Circuito reconoció además que los venezolanos afectados por la cancelación del TPS enfrentan graves perjuicios como la pérdida de empleo, la separación familiar, la detención y la deportación, según la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que representa a los demandantes.

Se espera que Chen entregue una resolución en los próximos días, lo que podría congelar la decisión del Gobierno Trump.