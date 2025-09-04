Marco Rubio denuncia a Nicolás Maduro como "fugitivo de la justicia estadounidense"

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, habla en una rueda de prensa este jueves, en el Palacio de Carondelet en Quito (Ecuador). ( EFE )

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, se refirió el jueves al presidente venezolano Nicolás Maduro como un fugitivo de la justicia de Estados Unidos, que le acusa de narcotráfico, en una escalada del tono contra el mandatario venezolano.

Maduro es un "fugitivo de la justicia estadounidense", afirmó Rubio durante una visita a Ecuador. "No solo vamos a perseguir a los narcotraficantes con pequeñas lanchas rápidas... el presidente ha dicho que quiere declarar la guerra a estos grupos", añadió, mientras hay en el Caribe, cerca de las aguas de Venezuela, un despliegue de buques de la Marina estadounidense.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró además en Quito que no cree que en "países amigos" como Ecuador vayan a ser necesarios los ataques militares como el ejecutado esta semana sobre una lancha que supuestamente transportaba drogas desde Venezuela, "porque ellos cooperan".

Marco Rubio asegura Venezuela está involucrado en el tráfico de drogas

En una rueda de prensa en Quito con la ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, Rubio aseguró que "en Venezuela están involucrados" con el tráfico de drogas e insistió en que un gran jurado y la fiscalía en EE. UU. ya encausaron al presidente venezolano, Nicolás Maduro, como "un líder del narco".

Rubio consideró equivocada la noción de que Venezuela no es un importante foco donde se origina el tráfico de drogas e incluso aseguró que le "da igual lo que diga la ONU" a ese respecto porque el sistema de Justicia estadounidense considera probado que el país caribeño es "un estado narcotraficante".

"Nos han declarado la guerra desde hace 30 años y nadie hizo nada hasta ahora", aseguró Rubio en un momento marcado por la elevada tensión con Caracas tras el ataque militar estadounidense de esta semana en las cercanías de la costa venezolana sobre una lancha y en el que murieron sus once ocupantes.

El ataque sobre la embarcación, que partió de Venezuela y que según Washington pertenecía a la banda transnacional Tren de Aragua y transportaba un cargamento de droga, fue ejecutado por el nutrido contingente militar que EE. UU. ha desplegado en el sur del Caribe para combatir el narcotráfico.

No obstante Caracas ha redoblado sus acusaciones sobre Washington, argumentando que el operativo busca forzar el derrocamiento del Gobierno de Nicolás Maduro.

