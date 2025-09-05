Alcalde de Nueva York reitera que aspira a la reelección frente al demócrata Mamdani

También desmintió las especulaciones sobre unos contactos con Washington el próximo lunes para tratar un puesto en el Gobierno de Donald Trump. ( FUENTE EXTERNA. )

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, reiteró este viernes que aspira a la reelección y despejó las especulaciones sobre su posible retirada mostrándose convencido de que puede ganar al candidato demócrata socialista, Zohran Mamdani, que lidera las encuestas.

"En esta carrera, soy el único que puede vencer a Mamdani", afirmó el alcalde en una rueda de prensa en la que también arremetió contra otro rival, el exgobernador del estado, Andrew Cuomo, quien se presenta como independiente, igual que él, tras perder en las primarias demócratas locales.

Adams llamó a Cuomo "serpiente y mentiroso", lo acusó de "apartar a candidatos negros de las carreras" por cargos políticos y reivindicó que las encuestas que hablan de su baja popularidad son las mismas que pronosticaban equivocadamente que el exgobernador ganaría a Mamdani en las primarias.

Especulaciones

También desmintió las especulaciones sobre unos contactos con Washington el próximo lunes para tratar un puesto en el Gobierno de Donald Trump a cambio de retirar su candidatura independiente para favorecer a Cuomo frente a Mamdani, según informó este viernes The New York Times.

El Times indicó que un asesor de Trump barajaba proponer a Adams ser embajador de Arabia Saudí para convencerlo de que no busque un segundo mandato.

"Tengo a dos niños mimados presentándose a alcalde. Nacieron con cucharas de plata en sus bocas, no como los neoyorquinos de clase trabajadora. Yo soy un neoyorquino de clase trabajadora. Ellos no son como nosotros. Nunca tuvieron que luchar, sufrir, atravesar momentos difíciles", apostilló.

Tras las declaraciones de Adams, que no admitió preguntas de la prensa, Trump dijo en la Casa Blanca que si hay "más de un candidato tendremos un alcalde comunista en Nueva York", en referencia a Mamdani, y afirmó que Cuomo tiene posibilidades de ganar si se enfrenta él solo al demócrata.