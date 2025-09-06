Cancelan aviso de tormentas severas en Nueva York, que alertaba de posibles tornados
Pero anticipó que esta noche volverán a formarse chubascos generalizados
El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, en inglés) canceló este sábado el aviso de tormentas severas que había emitido horas antes en Nueva York y en el que alertaba de posibles tornados e inundaciones.
"Se advierten múltiples tormentas eléctricas que se aproximan al área metropolitana de Nueva York. Las ráfagas de viento superiores a 93 kilómetros por hora indican una tormenta preocupante, con rayos y fuertes lluvias", advirtió el departamento de la agencia en Nueva York en su perfil de X esta mañana.
A las 17:18 (21:18 GMT), la agencia canceló el aviso que pesaba sobre el estado, pero anticipó que esta noche volverán a formarse chubascos generalizados "a medida que un frente frío avanza hacia el este y se desarrolla una baja presión sobre la zona".
La agencia meteorológica había reportado previamente que el sistema de tormentas en Nueva York podría causar tornados aislados, inundaciones y granizo del tamaño de monedas de 25 centavos, pero por el momento no ha habido reportes de ello.
- El temporal, que se ha extendido por la parte este del país, ha llevado a la cancelación de más de 300 vuelos con destino a Estados Unidos o con salida de este país y al retraso de más de 3,000 vuelos, según la plataforma Flightaware en estados como Connecticut o Massachusetts se mantiene el aviso hasta las 20:00 (00:00), de acuerdo a la página web del NWS.