Comandante del Comando Central de Estados Unidos visita Israel y se reúne con el jefe del Ejército

El comandante del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), el almirante Brad Cooper, mantuvo un encuentro este sábado con el jefe del Ejército israelí, Eyal Zamir, mientras la ofensiva israelí contra el norte de Gaza continúa intensificándose.

"La visita se centró en la cooperación operativa entre las Fuerzas de Defensa de Israel y las fuerzas armadas estadounidenses, el mantenimiento de la estabilidad regional tanto en zonas cercanas como distantes, y el fortalecimiento de los esfuerzos conjuntos para abordar los desafíos y amenazas en la región", recoge el comunicado.

Además en el encuentro, según recoge la nota, ambos realizaron una "evaluación de la situación, analizaron el panorama operativo actual y los planes de futuro".

Cooper también recorrió este sábado las comunidades fronterizas con el enclave palestino, agrega el comunicado.

Zona humanitaria

Esta visita se produjo cuando este sábado las tropas israelíes enviaron nuevas órdenes de desplazamiento para los residentes del norte a los que ahora piden moverse a una nueva "zona humanitaria" designada en Jan Yunis, en el sur de la Franja.

Al mismo tiempo, Israel ha mantenido bombardeos a lo largo de todo el enclave palestino. Según indican medios palestinos, desde esta madrugada al menos 62 gazatíes han muerto en nuevos ataques israelíes.