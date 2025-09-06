×
Emiten aviso de tormenta severa en Nueva York, con posibles tornados e inundaciones

El aviso está activo en los distritos del Bronx y Manhattan y en otros condados como Putnam, Nassau o Rockland

    Expandir imagen
    Emiten aviso de tormenta severa en Nueva York, con posibles tornados e inundaciones
    Foto de archivo de personas se protegen de la ola de frío en Nueva York (Estados Unidos). (EFE)

    El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, en inglés) emitió este sábado un aviso de tormentas severas en el estado de Nueva York y alertó de posibles tornados e inundaciones.

    "Se advierten múltiples tormentas eléctricas que se aproximan al área metropolitana de Nueva York. Las ráfagas de viento superiores a 93 kilómetros por hora indican una tormenta preocupante, con rayos y fuertes lluvias", alertó el departamento de la agencia en Nueva York en su perfil de X.

    El aviso está activo hasta las 20:00 hora local (00:00 GMT) en los distritos del Bronx y Manhattan y en otros condados como Putnam, Nassau o Rockland, y también se extiende a algunas zonas de Nueva Jersey, Connecticut y Pensilvania. 

    Según el NWS, el sistema de tormentas podría causar tornados aislados y granizo del tamaño de monedas de 25 centavos. 

    • A principios de agosto, lluvias torrenciales azotaron Nueva York, provocando inundaciones repentinas, cortes eléctricos y caos en el transporte. 
