Asesor económico de Trump asegura que la Fed debe ser "completamente independiente"

Uno de los principales asesores económicos del presidente Donald Trump, Kevin Hassett, aseguró este domingo en una entrevista televisiva que la Reserva Federal (Fed) debe ser independiente.

"La política monetaria, la política monetaria de la Reserva Federal, debe ser completamente independiente de la influencia política", indicó el director del Consejo Nacional de Economía de la Casa Blanca en una entrevista con la cadena CBS y agregó que eso incluye "al presidente Trump".

"Hemos observado a los países que han permitido que los líderes tomen el control de los bancos centrales, y lo que suele suceder es que eso es una receta para la inflación y la miseria de los consumidores", recalcó.

Controlar la Reserva Federal

Los comentarios de Hassett se dan en medio de una campaña de presión por parte del presidente Trump para controlar la Reserva Federal, intentando colocar a sus aliados en la Junta de Gobernadores y alinear así el banco central a su política económica.

La Fed se ha resistido a bajar los tipos de interés, a pesar de las exigencias del presidente, manteniéndolos en el rango del 4.25 al 4.5 %, donde han permanecido desde la bajada de diciembre de 2024.

El presidente ha conseguido tener ya en la junta de la Fed a cuatro aliados suyos entre los siete miembros que existen, provocando preocupación en la comunidad internacional.

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, advirtió esta semana que, de materializarse los esfuerzos de Trump, "sería un peligro muy serio para la economía estadounidense y para la economía mundial".

Lagarde consideró, no obstante, que esa toma de control "será difícil" debido a que, por ley, un presidente no puede destituir a un gobernador de la Reserva Federal por diferencias de política, sino solo por hechos graves.