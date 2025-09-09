Ofrecen US$5,000 por prófugo en RD acusado de homicidio en Nueva York

Cartel de búsqueda del hombre acusado de homicidio en Long Island. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades de Nueva York (EE. UU.) ofrecen 5,000 dólares a cambio de información sobre el paradero de un hombre acusado de la muerte de un joven y que, según informaciones preliminares, podría encontrarse en la República Dominicana, a un año del homicidio.

"El Escuadrón de Homicidios del Departamento de Policía del Condado de Nassau ha solicitado la colaboración del público para localizar a Johnny Rodríguez, buscado en relación con un homicidio ocurrido en Wantagh, Nueva York", indica un cartel difundido junto a la imagen del fugitivo.

Rodríguez, conocido también como Flaco, es uno de los cinco acusados de matar a Yinauri Taveras, de 32 años, el 10 de septiembre de 2024, durante un tiroteo calificado por las autoridades como "selectivo", en la calle Wayside Lane, en North Wantagh, condado de Nassau, Long Island.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/09/jr1-fae9fd48.png Cartel de búsqueda de johnny Rodríguez. (FUENTE EXTERNA)

La viuda de la víctima informó a Diario Libre que se presume que Rodríguez habría huido a la República Dominicana en una fecha no determinada.

"Mi esposo fue trágicamente asesinado, y su asesino actualmente se encuentra prófugo en la República Dominicana. Estoy pidiendo la colaboración del público para localizarlo y llevarlo ante la justicia", escribió la mujer en un mensaje.

"Esto no solo se trata de justicia para él, sino también de la seguridad pública, ya que este individuo sigue suelto y representa un peligro", agregó.

Otras cuatro personas enfrentan cargos por el caso.

En diciembre, a casi tres meses del crimen, los detectives arrestaron a Anderson Ramírez, de 34 años, de Central Islip, y a Alex R. de la Rosa, de 27 años, de Bay Shore. Ambos acusados de robo y asesinato. Los otros dos hombres enfrentan cargos menores.

El cuerpo de Rodríguez fue hallado por las autoridades de Nassau en la madrugada del 11 de septiembre a un lado de la carretera con una herida de bala. El hombre fue declarado muerto en el lugar de los hechos.

Cómo ocurrió el hecho

Según la policía de Nassau, los cinco hombres tenían antecedentes de disputas con Taveras. La noche del crimen lo siguieron en un vehículo, provocaron una colisión y, cuando la víctima bajó de su auto para revisar los daños, lo interceptaron.

En ese momento intentaron robarle y finalmente le dispararon, aproximadamente a las 10:45 de la noche del 10 de septiembre de 2024.

Las autoridades descartaron que el hecho estuviera relacionado con drogas y afirmaron que se trataba de otras transacciones no especificadas.

"La percepción de haber sido estafados por él los llevó a actuar como una venganza o retribución para recuperar su propiedad", explicó entonces el teniente de la policía de Nassau, Stephen Fitzpatrick.

Quienes tengan información sobre el paradero de Rodríguez pueden comunicarse de manera confidencial y gratuita con la línea directa de Crime Stoppers al 1-800-244-TIPS (8477) o ingresar a nassaucounty.crimestoppersweb.com.