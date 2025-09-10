Tres adolescentes heridos, incluyendo el atacante, tras tiroteo en escuela en Denver

Tres adolescentes fueron hospitalizados luego de reportase un tiroteo en la preparatoria Evergreen High School en Denver, Colorado. ( FUENTE EXTERNA )

Al menos tres adolescentes quedaron heridos y en estado crítico este miércoles, incluyendo el supuesto atacante, tras un tiroteo en una preparatoria en la zona metropolitana de la ciudad estadounidense de Denver, la capital de Colorado, aunque aún se investiga el motivo del hecho.

La portavoz de la Oficina del Alguacil del Condado de Jefferson, Jacki Kelley, confirmó que los heridos son estudiantes de la preparatoria Evergreen High School, que está a menos de 50 kilómetros al suroeste de Denver, pero precisó que la policía no disparó al presunto perpetrador.

Las autoridades reportaron la alerta del tiroteo cerca de las 12:40 hora local (18:40 GMT), lo que motivó el despliegue de agencias federales como el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), aunque Kelley aseveró que ya no hay peligro en el área.

"Estamos al tanto de la situación trágica ocurriendo cerca de Denver. El FBI está en la escena y en apoyo completo de las autoridades locales para garantizar la seguridad de todos", expuso el director del FBI, Kash Patel, en X.

Los heridos están en la hospital Common Spirit St. Anthony en Lakewood, donde permanecen en condición crítica.

La vocera de la Oficina del Alguacil reiteró que desconocen cómo resultó herido el sospechoso porque las autoridades no dispararon ni usaron sus armas al atender el tiroteo, que se desarrolló en propiedad de la escuela, pero en un área alejada del edificio principal.

Las autoridades investigan reportes que indican que otros cuatro estudiantes habrían resultado heridos, pero sin requerir servicios de emergencias.

El gobernador de Colorado, el demócrata Jared Polis, afirmó que "monitorea de cerca la situación en Evergreen High School", donde se desplegaron elementos de la policía estatal.

"Los estudiantes deberían poder ir a la escuela de manera segura y sin miedo a lo largo de nuestro estado y nación. Todos estamos rezando por las víctimas y la comunidad entera", manifestó el mandatario en X.

Te puede interesar Dos muertos, cuatro heridos en tiroteo en Denver

Tiroteos simultaneos

La balacera llamó la atención por ocurrir casi al mismo tiempo que el asesinato en una Universidad de Utah del comentarista y activista conservador Charlie Kirk, un estrecho aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras recibir un disparo en el cuello.

Estados Unidos ha registrado al menos 300 tiroteos masivos, en los que al menos cuatro personas reciben disparos sin contar al atacante, en lo que va de 2025, según la organización civil Gun Violence Archive.