Los demócratas condenan la violencia política tras el disparo a Kirk, aliado de Trump

Destacados miembros del Partido Demócrata condenaron la violencia política tras conocer el ataque contra el comentarista y activista conservador Charlie Kirk, gran aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien recibió un disparo en un evento universitario.

"Permítanme ser clara: La violencia política no tiene lugar en América. Condeno este acto, y todos debemos trabajar juntos para asegurar que esto no conduzca a más violencia", escribió en X la exvicepresidenta Kamala Harris.

"El horrendo tiroteo de hoy en la Universidad Utah Valley es reprobable. La violencia política no tiene absolutamente ningún lugar en nuestra nación", escribió la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, quien también pidió una oración por la víctima.

Por su parte, el gobernador de California, Gavin Newson, tildó el ataque de "repugnante, vil y reprobable": "En EE. UU., debemos rechazar la violencia política en TODAS sus formas".

También las figuras del Congreso

También se pronunciaron en estos términos el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries; el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, el senador Bernie Sanders y el candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, entre otros.

"La violencia política es inaceptable y jamás debe tolerarse. Oramos por Charlie Kirk y su familia en estos momentos", escribió el congresista de origen dominicano y presidente del Caucus Hispano del Congreso, Adriano Espaillat, en su perfil en X.

Kirk recibió un disparo en el cuello mientras intervenía en un evento en la Universidad Utah Valley. El comentarista fue trasladado a un hospital y se encuentra en estado crítico.

Poco tiempo después, el presidente Donald Trump confirmó el fallecimiento de su aliado.

"El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido", confirmó el presidente Donald Trump en la plataforma Truth Social.