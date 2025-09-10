El FBI dice que detuvo al sospechoso de asesinar de un disparo a Charlie Kirk

Charlie Kirk, asesinado este miércoles en una actividad en la universidad de Utah. ( FUENTE EXTERNA )

El FBI detuvo este miércoles a la persona sospechosa de asesinar de un disparo en el cuello al activista conservador Charlie Kirk en un campus universitario del estado de Utah, según informó el director de la agencia, Kash Patel.

"El sujeto detrás del terrible tiroteo de hoy que se cobró la vida de Charlie Kirk se encuentra bajo custodia. Agradecemos a las autoridades locales y estatales de Utah su colaboración con el FBI. Les mantendremos informados en cuanto nos sea posible", escribió Patel en su perfil en la red social X.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, confirmó a su vez en rueda de prensa que existe una persona bajo custodia y que está siendo interrogada por las autoridades.

"En este momento, no hay información que nos lleve a pensar que hubo una segunda persona involucrada", afirmó Cox, aunque resaltó que las investigaciones en los alrededores del campus continúan.

Sospechoso ha sido arrestado

Por su parte Beau Mason, comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, dijo que Kirk falleció tras ser trasladado a un hospital, que el disparo se pudo haber producido desde un tejado y que el sospechoso de haber disparado iba vestido "completamente con ropa oscura".

Jeff Long, jefe de policía de la Universidad del Valle de Utah, donde ocurrió el tiroteo, dice que había aproximadamente 3,000 personas en el evento promovido por el activista y que tenía seis oficiales trabajando en su seguridad.

Kirk fundó en 2012 Turning Point USA, un grupo que promueve ideas conservadoras entre universitarios y ha sido criticado por su estilo confrontativo. Con el tiempo, se alineó estrechamente con Donald Trump, convirtiéndose en uno de sus defensores más visibles y en un altavoz de su agenda política.