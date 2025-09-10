Secretario de Guerra de EE. UU. advierte a Maduro desde el Caribe que "la pelota está en su cancha"

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, habla durante una reunión con el ministro de Defensa de Singapur, Chan Chun Sing, en el Pentágono, en Washington, D.C., el 9 de septiembre de 2025. ( AFP )

Estados Unidos mantendrá su presencia militar en el Caribe y el presidente venezolano Nicolás Maduro "deberá tomar decisiones" porque "la pelota está su cancha", declaró el ahora secretario de Guerra, Pete Hegseth, a bordo de un destructor en aguas del Caribe.

"No quisiera ser Nicolás Maduro en este momento. Maduro tiene muchas decisiones que tomar. Estamos sentados sobre una isla flotante del poder estadounidense y estamos preparados para usar ese poder para interceptar y destruir a los narcoterroristas que están enviando drogas a nuestro país", dijo Hegseth en una entrevista difundida este miércoles por Fox News.

"La pelota está en su cancha", añadió.

Estados Unidos desplegó en las últimas semanas ocho buques en la zona, y la tensión subió considerablemente hace ocho días, cuando un misil destruyó una lancha y mató a 11 "narcoterroristas", en palabras del presidente Donald Trump, que habían zarpado de costas venezolanas.

Caracas denunció el ataque militar, sin precedentes en la región, y aviones venezolanos sobrevolaron luego un buque estadounidense.

Washington replicó con el envío de cazas F-35 a Puerto Rico, y Hegseth visitó a las tropas a principios de esta semana, así como un destructor, donde se realizó la entrevista.

Diferenicas por despliegue en el Caribe

Gobiernos latinoamericanos de izquierda denunciaron la escalada, en especial Brasil y Colombia, mientras que otros, como Trinidad y Tobago, se alegraron de la presencia estadounidense.

"La región lo ha recibido muy positivamente. Muchos públicamente, otros muchos en privado, diciendo: gracias por abordar algo que ha sido evidente para nosotros desde hace demasiado tiempo", explicó el jefe del Pentágono a la emisora televisiva.

"Sabemos que Nicolás Maduro ha estado involucrado en todo esto desde hace mucho tiempo. Ha sido acusado y es buscado por las autoridades del Distrito Sur de Nueva York. Hay una recompensa de 50 millones de dólares y el gobierno de Estados Unidos lo busca", recordó Hegseth.

Caracas ha decretado una movilización nacional.

Hegseth también se refirió al despliegue militar como una respuesta a China, que a su juicio ha expandido excesivamente su influencia.

"China está tomando posiciones en nuestro hemisferio. La administración anterior estaba dormida al volante en múltiples aspectos de Centroamérica y Sudamérica (...). No debemos ceder este hemisferio a nadie", indicó el responsable del Pentágono.