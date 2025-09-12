×
Detienen en aguas de Puerto Rico a 48 ciudadanos dominicanos, 16 haitianos y dos rumanos

Migrantes repatriados a San Pedro de Macorís tras detención en Puerto Rico

    Detienen en aguas de Puerto Rico a 48 ciudadanos dominicanos, 16 haitianos y dos rumanos
    Fotografía que muestra embarcaciones el 1 de septiembre de 2025, en Sabana de la Mar (República Dominicana). (EFE)

    La Guardia Costera de Estados Unidos detuvo a 48 ciudadanos dominicanos, 16 haitianos y dos rumanos que intentaban entrar a Puerto Rico, informó este viernes este organismo.

    La detención de estas personas, que se realizó en el Canal de la Mona, al oeste de la isla caribeña, se produjo tras ser avistadas por oficiales de la División de Mar y Tierra de Protección del Caribe de la Patrulla Fronteriza de EE. UU.

    • Los oficiales detectaron una sospechosa embarcación ligera en aguas de Aguadilla, en el noroeste de Puerto Rico.
    41 hombres y siete mujeres

    Los oficiales alertaron a los guardacostas en San Juan para que zarparan con su embarcación "Heriberto Hernández" y detuvieran a la sospechosa nave. Al acercarse a la embarcación, los guardacostas desembarcaron a los 66 migrantes.

    El grupo de indocumentados constó de 41 dominicanos y siete dominicanas, 13 haitianos y tres haitianas y dos rumanos.

    Los migrantes fueron repatriados a San Pedro de Macorís, en República Dominicana.

