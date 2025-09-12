California aprueba proyecto de ley que prohíbe que agentes en servicio se cubran el rostro

La legislatura de California aprobó un proyecto de ley que obliga a los agentes de seguridad pública a identificarse y les impide que se cubran el rostro mientras están en servicio.

El proyecto de Ley Senatorial 627 fue aprobado el jueves, según informó el periódico Los Angeles Times, y ahora espera la firma del gobernador de California, Gavin Newsom, para entrar en vigor.

De ser así, la ley se aplicaría a agentes locales y federales, entre ellos a efectivos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), pero dejaría fuera a los agentes estatales como la Patrulla de Carreteras de California.

Impulsada por demócratas

El proyecto, impulsado por los senadores Scott Wiener (demócrata por San Francisco) y Jesse Arreguín (demócrata por Berkeley), fue presentado tras las redadas migratorias ordenadas a principios de junio por el presidente de EE. UU., Donald Trump, en las que agentes federales encapuchados y sin identificación detuvieron a personas en distintas partes de California.

Quienes respaldan la ley advierten que permitir a los agentes ocultar su identidad facilita la suplantación, debilita la confianza pública y entorpece la labor legítima de las autoridades.

El proyecto de ley incluye algunas excepciones a la prohibición de cubrirse el rostro, como el uso de cubrebocas por cuestiones médicas, entre otros.

De acuerdo con el periódico estadounidense, el jueves también fue aprobado el proyecto de Ley Senatorial 805 de California, conocido como "Ley No a los Vigilantes", impulsado por la senadora Sasha Renée Pérez, que exige que los agentes del orden federales, estatales y locales que operen en California y no lleven uniforme exhiban de forma visible una identificación con el nombre de su agencia y su nombre o número de placa al realizar funciones oficiales.