Fin de la "vuelta por México": caen arrestos de dominicanos en frontera de EE. UU. en casi un 100 %

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) registró una disminución del 98.2 % en los arrestos de dominicanos que cruzaron la frontera suroeste entre enero y junio de este año, en comparación con el mismo período del año pasado.

En concreto, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2025, los agentes fronterizos a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México tuvieron contacto con solo 216 dominicanos, frente a los 12,534 registrados en 2024, según datos ofrecidos a Diario Libre por la vocera del CBP Trish Driscoll.

Esto significa que cada vez son menos los criollos que se aventuran en rutas irregulares que los llevan a través de Sudamérica hasta México para luego intentar cruzar hacia territorio estadounidense, una práctica que se popularizó entre 2021 y 2023.

Por Trump

Solo entre el 1 de marzo de 2022 y el 31 de diciembre de 2023, el CBP tuvo contacto con 47,273 dominicanos en la frontera suroeste, de acuerdo con cifras suministradas a Diario Libre por Jonathan Mardo, agregado del CBP en el país.

Los 216 dominicanos reportados en el primer semestre de 2025 forman parte de un total de 450 arrestos de nacionales de ese país realizados por el CBP en los primeros seis meses del año. Para el mismo período de 2024, el total ascendió a 12,864 arrestos.

El descenso en las cifras coincide con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y la instauración de la política de "tolerancia cero" a la migración irregular, bajo la promesa del mandatario de ejecutar una histórica campaña masiva de deportaciones de indocumentados.

Desde la investidura de Trump, en enero de este año, hasta mayo, los arrestos diarios de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos registraron una caída del 93 %, alcanzando en marzo un mínimo histórico con poco menos de 7,200, según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).