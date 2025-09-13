Rubio dice que el ataque a Catar "no va a cambiar" el apoyo de EE. UU. a Israel

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, antes de partir de Washington para reunirse con autoridades en Israel. ( FUENTE EXTERNA )

Estados Unidos no aprueba los bombardeos de Israel contra Hamás en Catar, pero el ataque no cambiará su estatus de aliado de Washington, afirmó el secretario de Estado Marco Rubio el sábado antes de viajar a esa región.

Los ataques aéreos del martes —los primeros de Israel contra Catar, aliado de Estados Unidos— han conmocionado la región y han sometido a una enorme presión los esfuerzos diplomáticos para lograr una tregua en Gaza.

"Lo que pasó, pasó. Obviamente, no nos gustó, al presidente (de Estados Unidos, Donald Trump) no le gustó", declaró Rubio a la prensa poco antes de partir de Washington para reunirse con autoridades en Israel.

"No va a cambiar la naturaleza de nuestra relación con los israelíes, pero tendremos que hablar de ello; principalmente, qué impacto tendrá esto" en los esfuerzos de tregua, añadió Rubio.

"Necesitamos avanzar y determinar qué sigue, porque al fin y al cabo, sigue existiendo un grupo llamado Hamás, un grupo malvado".

Israel atacó a los líderes de Hamás reunidos en Catar para discutir una nueva propuesta de alto el fuego presentada por la administración Trump.

Trump califica de lamentable el ataque israelí

El mandatario estadounidense calificó de lamentable el ataque israelí, reprendió al primer ministro Benjamin Netanyahu y afirmó que Estados Unidos se enteró del bombardeo demasiado tarde para detenerlo.

Al referirse a la visita de Rubio, el Departamento de Estado se limitó a indicar esta semana que el diplomático estadounidense discutiría "metas y objetivos operativos" con Israel y demostraría "el compromiso de Estados Unidos con la seguridad israelí".

El viaje del secretario de Estado a Israel está previsto apenas una semana antes de que Francia encabece una cumbre de las Naciones Unidas el 22 de septiembre, en la que varios países occidentales planean reconocer un Estado palestino centrado en Cisjordania.

Francia, exasperada por la masiva ofensiva israelí en Gaza, ha rechazado las críticas estadounidenses e israelíes y afirma que debe haber un nuevo camino para los palestinos.